Руслан Пухов: «Усиление НАТО произошло бы и без Крыма и Донбасса»



Солдаты польской армии во время учений НАТО "Анаконда-2016"

Источник: © AP Photo, Alik Keplicz Солдаты польской армии во время учений НАТО "Анаконда-2016"Источник: © AP Photo, Alik Keplicz

На всем протяжении западных рубежей России - от Северного Ледовитого океана до Черного моря военная машина НАТО приведена в действие, - отмечает в интервью Сергею Путилову член общественного совета при Минобороны РФ, директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.

В финской Лапландии на днях прошли небывалые по размаху военно-воздушные натовские учения, черноморские воды бороздят боевые корабли США и Великобритании. Усилились военные приготовления Североатлантического альянса в Восточной Европе. Официальное обоснование, которое дают этим угрожающим действиям в брюссельской штаб-квартире НАТО и в Вашингтоне - Крым, события на Донбассе. Примечательно, что даже нейтральная Финляндия, которая и во времена «холодной войны» придерживалась дружественных отношений с Москвой, все сильнее сближается с западным военным блоком.

- Россию и Финляндию связывает давняя, но непростая история. Больше ста лет эта территория была в составе российской империи. После отделения в 1917 году от России две страны оказались втянуты в войны друг с другом. В сознании финского народа глубоко запечатлелась сталинская агрессия 1939 года, присоединение к СССР восточной Карелии, выселение оттуда почти полумиллиона финнов. Тем не менее, вплоть до последнего времени финны придерживались «особых отношений» с Москвой. Достаточно сказать, что во времена «холодной войны» Финляндия была единственной из западных стран, вооруженной практически полностью нашим оружием. Однако сейчас отношение жителей этой скандинавской страны к восточному соседу стало меняться. На днях на севере Финляндии прошли крупнейшие в истории этого государства совместные военные учения со странами НАТО. Что происходит?

- После Второй Мировой войны Финляндия придерживалась осторожного сбалансированного курса между Западом и СССР, опасаясь спровоцировать Москву. К тому же, в соответствии с советско-финским договором 1948 г., Финляндия была обязана оказать вооруженное сопротивление в случае нападения третьей стороны через ее территорию на СССР. Все это в комплексе предопределяло политику Финляндии, в том числе и в военной сфере, где финны также стремились поддерживать сбалансированные отношения, чтобы не дать какой-либо из сторон повод для недовольства. В то же время не надо иллюзий - финны всегда считали единственным реальным потенциальным противником только СССР, и финская военная система, основанная на принципах тотальной мобилизации, строилась для задач организации обороны от СССР. Запад же всегда негласно для финнов был потенциальным союзником в случае возможной конфронтации с СССР. Поэтому говорить о нейтралитете финнов неверно ни для какого периода - их сбалансированный курс был вынужденным, и никакой искренней нейтральной позиции у Финляндии в период после 1945 г. никогда не было.

- Но ведь начиная с окончания Второй мировой и практически по сегодняшний день армия Финляндии была практически полностью оснащена нашим оружием. Если в Хельсинки видели в Восточном соседе врага, то какой смысл было закупать у него вооружение? Как, кстати, сейчас обстоят дела с военно-техническим сотрудничеством двух стран?

- Финны с начала 1960-х гг. активно приобретали советское вооружение, и фактически к 1980-м гг. их вооруженные силы (особенно сухопутные войска) были оснащены преимущественно советским вооружением. Советское вооружение в значительных количествах имелось у финнов еще с 1939-1945 гг. (трофеи, а также трофейное, полученное от немцев), и опыт войны показал, что особых проблем с его применением против бывших владельцев нет. Закупки советского вооружения после войны были для финнов выгодны экономически, в том числе и в отношении торгового баланса с СССР. Последние крупные закупки советского вооружения были сделаны финнами в конце 1980-х - начале 1990-х гг. После этого уже при Ельцине были достигнуты соглашения, реализованные к 1997 г., о поставке некоторого количества современного вооружения из России в Финляндию в счет оплаты советской задолженности. Кроме того, финны в начале 1990-х гг. по дешевке приобрели довольно значительное количество вооружения советского производства в ФРГ из арсеналов армии бывшей ГДР. После этого произошла полная переориентация финских оборонных закупок на Запад (процесс начался еще в 1980-е гг.), и фактически последние 20 лет сколько-нибудь значимое военно-техническое сотрудничество России с Финляндией отсутствует. Финны последние 20 лет закупают в РФ только по мелочи - запасные части, отдельные комплектующие, недавно купили партию пулеметов ПКМ.

- Если, не дай Бог, повторится ситуация 1939 года, способна ли будет армия Финляндии самостоятельно противостоять российской?

- Сейчас Финляндия уже откровенно считает своим потенциальным врагом Россию и активизирует военное строительство и закупку вооружений на Западе. Финские вооруженные силы хорошо оснащены и подготовлены, финны хорошие бойцы, а в случае мобилизации финская армия будет весьма многочисленна, и, с учетом слабости русских вооруженных сил на северо-западе, потенциально представляет собой довольно серьезную угрозу, тем более, что с русофобской мотивацией у нее проблем нет.

- Следует ли ожидать отказа Финляндии от нейтрального статуса и вступления в Североатлантический альянс?

- Дебаты о вступлении в НАТО в Финляндии идут уже длительное время. Я полагаю, что вступления в НАТО не произойдет, однако значения таких формальностей не стоит преувеличивать. Та же Швеция уже сейчас де факто больший союзник НАТО, чем многие формальные члены Альянса, и Финляндию тоже можно считать фактически союзником НАТО. Финны ведут активную деятельность по интеграции с натовскими структурами и вооруженными силами. Поэтому никакого нейтралитета Финляндии нет. В случае военной конфронтации НАТО и России, Финляндия вряд ли удержится от военного выступления против России.

- Как складываются отношения Кремля с бывшими восточноевропейскими партнерами по Варшавскому блоку? Если на рубеже девяностых-двухтысячных, после того, как они переметнулись в лагерь НАТО это можно было расценивать лишь как недружественный жест в сторону Москвы, едва ли связанный с изменением баланса сил в Европе, то сейчас там идут активные военные приготовления, размещаются войска и натовская инфраструктура...

- Отношения Польши, Чехии и других восточноевропейских стран-членов НАТО с Россией по большому счету принципиально не изменились после 2014 г. Если говорить о Польше, то для нее события 2014 г. скорее стали поводом формализовать и институциализировать антирусские тенденции в ее внешней и оборонной политике, доминировавшие и до того. Вообще, говоря о политике стран Восточной Европы и Прибалтики в отношении России нужно понимать, что эти страны вполне разумно полагают, что их главным активом и их главной ценностью в глазах Запада является их геополитическое расположение, как региона, ограждающего Европу от России (своего рода «санитарного кордона»). Поэтому естественно, что эти страны разыгрывают этот козырь по максимуму, понимая, что ухудшение отношений между Россией и Западом автоматически повышает ценность и важность данных государств для Запада. Поэтому данные государства активно и осознанно проводят политику провоцирования ухудшения отношений с Россией и провоцирования ухудшения отношений между Западом и Россией. Эта политика не несет для восточноевропейских стран никаких существенных рисков, но значительно повышает количество бенефитов для них со стороны США и других западных стран, поэтому такая политика является логичной и рациональной. Та же Прибалтика придерживалась этой линии непрерывно с 1992 г., даже во времена, условно, Ельцина-Козырева-Бурбулиса, причем совершенно независимо от каких-либо действий или извивов российской политики. Поэтому совершенно никакие действия Москвы никак повлиять на такую политику этих государств не смогут, так как у них есть мощная заинтересованность только в дальнейшем ухудшении отношений с Россией, но никак не в их улучшении.

- Как повлиял на поведение стран Восточной Европы украинский кризис, события на Донбассе?

- Сейчас мы наблюдаем только полное торжество этой линии и увеличение потока выгод и преимуществ для данных государств со стороны Запада, в том числе и путем развертывания западных войск на территории Польши и Прибалтики (что этим государствам, конечно, чрезвычайно выгодно со всех точек зрения). То есть, это не реакция на «агрессивность Москвы» или украинский кризис, а закономерное развитие и продолжение политики последних 25 лет в регионе. От действий России здесь по существу ничего не зависит.

- Однако, хотя эти страны уже давно состоят в НАТО, активные военные приготовления начались лишь сейчас? Это что, случайное совпадение?

- Перенос развертывания группировок НАТО в Восточную Европу и в Прибалтику к границам России был абсолютно неизбежен с точки зрения общей военно-политической стратегии, и неизбежность этого переноса была очевидна с момента вступления этих стран в НАТО в 1997-2004 гг. С этого времени НАТО вело там обширные работы по подготовке местной инфраструктуры для такого переноса. Можно удивляться, скорее, тому, что этот перенос не произошел раньше. Стоит напомнить, что первые планы развертывания наземных сил США в Восточной Европе и Прибалтики обсуждались еще в 2007-2008 гг., еще до грузинского кризиса августа 2008 г., поэтому любые рассуждения о том, что эти действия являются ответом на «агрессивность Москвы» являются наивной пропагандой. Эти действия продиктованы самой логикой военного строительства и развития сил НАТО как коалиции, имеющей главной целью защиту Европы от России.

- Следует ли ожидать вступления в НАТО Украины?

- После включения в состав НАТО Прибалтики, главной целью США и других стран блока было включение в состав НАТО Украины и Грузии. В сущности вопрос о втягивании Украины в НАТО был предрешен уже в 2004 г. Это был абсолютно неизбежный и логичный шаг для Альянса, позволяющий серьезно ослабить Россию в геополитическом положении, окончательно «отбросив» ее от границ собственно европейского континента и позволяющий сформировать мощный плацдарм, с которого можно угрожать основным жизненным центрам Европейской части России, тем самым оказывая на нее эффективное давление. Выгоды включения Украины в состав НАТО настолько очевидны для Альянса, что совершенно очевидно, что НАТО никогда не откажется от мысли о поглощении Украины. Согласно мемуарам бывшего министра обороны США Роберта Гейтса, вопрос о необходимости присоединения Украины к НАТО был положительно решен в Вашингтоне еще в 2006-2008 гг.

- Может ли Россия как-то повлиять на Киев с тем, чтобы тот отказался от затеи вступить в Североатлантический альянс? Насколько известно, по уставу организации в нее не могут быть приняты государства имеющие территориальные проблемы с соседями, или находящиеся в состоянии вооруженного конфликта?

- Сейчас введению Украины в НАТО противостоит только активная линия Москвы на Украине в период с 2014 г., в том числе подорвавшая территориальную целостность Украины. Нет сомнений, что если Москва ослабит свой нажим на Украину, то Украина будет достаточно быстро введена в состав НАТО, и американские и западные войска появятся на границах с Россией под Брянском и Ростовом. Европейские страны поддержат вступление Украины в НАТО еще и по причине того, что это станет для них своего рода заменой притязаний Киева на вступление в состав ЕС, чего ему никто из европейцев всерьез давать не собирается. По большому счету, сейчас у России в украинском вопросе поэтому нет путей для отступления.

- Одним из важных внешнеполитических инструментов Москвы традиционно были поставки оружия с тем, чтобы привязать страну-покупателя к своему военно-промышленному комплексу, а заодно и заработать валюту. Работает ли этот механизм сейчас в отношениях со странами Восточной Европы, особенно после введения санкций против Москвы?

- Военно-техническое сотрудничество России с восточноевропейскими странами угасало все последние 20 лет, поддерживаясь в основном либо ремонтом и поставкой запчастей для эксплуатируемой в этих странах старой советской техники, либо немногочисленными поставками задешево (и в основном в счет старой советской задолженности) отдельных образцов техники, - в первую очередь, вертолетов (в Чехию, Польшу). К началу 2010-хгг. и это фактически начало сходить на нет в связи с тем, что ресурсы советской техники окончательно подходят к концу, а приобретение новой техники теперь мыслится восточноевропейскими странами только на Западе. Окончательно добило военно-техническое сотрудничество России с восточноевропейскими странами введение антироссийских санкций ЕС, сделавшее такое сотрудничество незаконным. Поэтому сейчас реализуются либо заключаются только отдельные контракты на закупку восточноевропейскими странами в России отдельных запчастей и комплектующих, либо на ремонт в России отдельных типов техники (двигатели, вертолеты), когда восточноевропейцы физически не видят возможности замены российской стороны. Причем такие контракты фактически, как правило, являются нарушением санкций ЕС, но на это все смотрят сквозь пальцы. Нынешняя военно-политическая ситуация в Восточной Европе способствует ускорению вопроса приобретения восточноевропейскими странами современной западной военной техники и вооружения с целью замены систем советского и российского производства, так что перспектив для военно-технического сотрудничества в этом регионе остается для Москвы все менее даже по указанным нишевым сегментам.