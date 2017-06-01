Министерство обороны Германии приостановит закупку корветов
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Корвет Braunschweig класса K130. Источник: topwar.ru
Министерство обороны Германии вынуждено будет приостановить покупку дополнительных пяти корветов K130 компании Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS) в связи с жалобой компании NavalYards в антимонопольную службу. Об этом сообщает сайт Defense World.
Консорциум German Naval Yards Holdings, являющийся новым игроком на рынке, опротестовал заключение контракта без проведения открытого тендера. Антимонопольное ведомство не согласилось с аргументом Минобороны Германии о срочности сделки и возможности постройки кораблей только уже имеющимся консорциумом.Стоимость сделки оценивается в два миллиарда евро (2,25 миллиарда долларов США). Решение службы должно быть принято в первых числах июня.
"Мы тщательно анализируем решения федеральной палаты государственных закупок и затем принимаем решение о том, какие меры следует предпринять", — заявил представитель пресс-службы министерства.
В ноябре 2016 года бюджетный комитет бундестага утвердил постройку для Бундесмарине (ВМС Германии) пяти дополнительных корветов проекта К130 (тип "Брауншвейг") общей стоимостью около 1,5 миллиардов евро. Корабли должны войти в строй до 2023 года.
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01.06.2017
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