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Министерство обороны Германии приостановит закупку корветов

02.06.2017 Lenta.ru 108 0
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Braunschweig_K130
Корвет Braunschweig класса K130. Источник: topwar.ru

Министерство обороны Германии вынуждено будет приостановить покупку дополнительных пяти корветов K130 компании Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS) в связи с жалобой компании NavalYards в антимонопольную службу. Об этом сообщает сайт Defense World.

Консорциум German Naval Yards Holdings, являющийся новым игроком на рынке, опротестовал заключение контракта без проведения открытого тендера. Антимонопольное ведомство не согласилось с аргументом Минобороны Германии о срочности сделки и возможности постройки кораблей только уже имеющимся консорциумом.Стоимость сделки оценивается в два миллиарда евро (2,25 миллиарда долларов США). Решение службы должно быть принято в первых числах июня.

"Мы тщательно анализируем решения федеральной палаты государственных закупок и затем принимаем решение о том, какие меры следует предпринять", — заявил представитель пресс-службы министерства.

В ноябре 2016 года бюджетный комитет бундестага утвердил постройку для Бундесмарине (ВМС Германии) пяти дополнительных корветов проекта К130 (тип "Брауншвейг") общей стоимостью около 1,5 миллиардов евро. Корабли должны войти в строй до 2023 года.
01.06.2017
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Страны
Германия
США
Компании
ThyssenKrupp
Минoбороны РФ

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