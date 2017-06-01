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В летнем периоде обучения продолжится перевооружение четырех соединений РВСН на ракетный комплекс "Ярс"

02.06.2017 ЦАМТО 107 0
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ПГРК "Ярс"
Подвижный грунтовой ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 в Тейковском ракетном соединении РВСН
Источник: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

ЦАМТО, 1 июня. В летнем периоде обучения года в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) будет проведена отработка режимов несения боевого дежурства в высших степенях боевой готовности более чем в 40 ракетных полках, частях обеспечения и охраны.

Продолжится перевооружение четырех соединений на ракетный комплекс "Ярс" подвижного и шахтного базирования. Будет проведена переподготовка на новый ракетный комплекс "Ярс" военнослужащих одного из ракетных полков Иркутского соединения.

РВСН планируют добиться повышения показателей полевой выучки личного состава ракетных полков, частей и подразделений охраны и обеспечения за счет увеличения продолжительности мероприятий тактической и тактико-специальной подготовки, включая отработку задач несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования.

В зимнем периоде обучения в РВСН проведено более 50 командно-штабных, тактических и специальных учений. Учения проводились в сложной и напряженной обстановке, в том числе с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств. Изменяется не только интенсивность, но и количество проводимых учений: если в 2016 году их было около 100, то уже в этом году – их число увеличится более чем в 1,5 раза.

Комиссиями командующих РВСН, объединениями и командиров соединений проверено около 40 воинских частей и подразделений.

В 2017 году будет продолжена работа, направленная на повышение боевой выучки личного состава, усложнение требований к уровню подготовки всех категорий военнослужащих, максимальное приближение боевой учебы к условиям ведения современного боя, своевременное освоение новых образцов вооружения.

Кроме того, в летнем периоде обучения продолжится практика внезапных проверок состояния боевой готовности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
01.06.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ

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