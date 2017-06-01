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На авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре 35 лет назад состоялся первый полет серийного истребителя Су-27

02.06.2017 ЦАМТО 106 0
Разделы: Авиация
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Су-27 "Соколы России"
Истребители Су-27 пилотажной группы Соколы России во время Международного авиационно-космического салона МАКС в Жуковском
Источник: © РИА Новости / Антон Денисов

ЦАМТО, 1 июня. На авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре 35 лет назад состоялся первый полет серийного истребителя Су-27. В воздух машину поднял летчик-испытатель Александр Исаков.

Самолет 4-го поколения Су-27 – родоначальник семейства самолетов различного назначения: истребителя Су-27С, перехватчика Су-27П, палубного истребителя Су-33, многоцелевого двухместного Су-30МК. Разработкой самолета Су-27 руководил главный конструктор ОКБ Сухого Михаил Симонов. На этой машине установлено более 40 мировых рекордов.

Как отметили в пресс-службе компании "Сухой", развертывание в 1981 году серийного производства Су-27 в Комсомольске-на-Амуре повлекло за собой реконструкцию и техническое перевооружение авиазавода им. Ю.А.Гагарина. В короткие сроки необходимо было освоить применение в конструкции самолета титановых сплавов, крупногабаритных монолитных панелей, сварки титановых узлов большой и малой толщины, а также сложный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Для решения этих задач был создан специализированный слесарно-сварочный цех, цех с крупногабаритными станками с числовым программным управлением (ЧПУ) для фрезерования вафельных панелей и многое другое. Завод пополнился сотнями единиц современного технологического оборудования.

Неоценимый в процесс техперевооружения и строительства Су-27 внесли директор завода В.Н.Авраменко, главный инженер В.Г.Куценко, главный металлург Т.Б.Бетлиевский, главный технолог В.П.Ломакин, заместитель главного инженера Б.В.Целыбеев.

С 1991 года завод осуществлял выпуск экспортного варианта Су-27 – Су-27СК, который поставлялся в страны Азии, имел упрощенный комплекс бортового оборудования и вооружения. Су-27 был принят на вооружение в 12 странах мира.

Одноместный высокоманевренный многоцелевой истребитель Су-27 предназначен для поражения воздушных и наземных целей в простых и сложных метеорологических условиях в интересах завоевания господства в воздухе. Именно на Су-27 впервые была выполнена фигура высшего пилотажа "кобра Пугачева", которая была продемонстрирована на авиасалоне в Ле-Бурже в июне 1989 года летчиком-испытателем Виктором Пугачевым. На этом самолете были совершены уникальные перелеты над Северным Ледовитым океаном с дозаправкой в воздухе и посадкой на ледовый аэродром на Земле Франца Иосифа. В июне 2002 года, в честь 20-летия со дня первого полета серийного Су-27, на территории Комсомольского-на-Амуре авиационного завода был открыт самолет-памятник.

Компания "Сухой" входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация".
01.06.2017
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Продукция
Су-27
Су-27СК
Су-30
Су-30МК
Су-33
Компании
КнААЗ Гагарина
ОАК
Сухой ПАО

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