Минобороны опубликовало видео ко Дню создания военно-транспортной авиации России



Погрузка боевых машин десанта БМД-2 в Ил-76 на аэродроме Дягилево

Источник: Евгений Биятов / РИА Новости Погрузка боевых машин десанта БМД-2 в Ил-76 на аэродроме ДягилевоИсточник: Евгений Биятов / РИА Новости

Опытный воздухо-десантный отряд был создан 1 июня 1931 года в Ленинградском военном округе

1 июня 1931 года в Ленинградском военном округе создан опытный воздухо-десантный отряд, которому придавались тяжелая бомбардировочная эскадрилья в составе 12 самолетов ТВ-1, используемых в качестве военно-транспортных, а также корпусный авиаотряд из 10 самолетов Р-5, переклассифицированных в военно-транспортные самолеты.

Официально военно-транспортная авиация сформирована в 1946 году на базе авиационных полков Дальней авиации в составе десантно-транспортной авиации ВДВ. В середине 50-х годов ВТА стала самостоятельной структурой. В ее задачи входили: выброска десанта, перевозка войск, боевой техники и грузов в особых условиях.

В настоящее время задачи выполняют экипажи самолетов военно-транспортной авиации и транспортной авиации в составе объединений и соединений ВКС России.

Командование ВТА включает военно-транспортную дивизию и полки, расположенные в Твери, Оренбурге, Таганроге, Пскове, Иванове и Брянской области. В настоящее время на вооружении соединений и воинских частей ВТА состоят самолеты Ил-76МД, Ил-76МД-90А, Ил-78, Ил-62, Ан-26, Ан-22, Ан-124, Ан-12ПП, Ан-2, Ту-154, Ту-134, вертолеты Ми-8.

Военно-транспортная авиация (ВТА) планирует получить в 2017 году три новых самолета Ил-76МД-90А, на которых установлены более экономичные и менее шумные двигатели ПС-90. Тяговооруженность на самолетах увеличена, усилены шасси, установлено более современное бортовое оборудование. Ил-76МД-90А превосходит Ил-76МД по грузоподъемности, а возможности самолета увеличены на 30-40%. Это касается и десантирования боевых машин ВДВ, в том числе БМД-4 "Ракушка".

Вместо самолета-постановщика помех на базе Ан-12 ВТА получила три самолета Ил-22, имеющих бортовой комплекс для решения всех задач по предназначению. Кроме того, Военно-транспортная авиация получает в год порядка 16-18 машин по плану государственного оборонного заказа.

Процентное соотношение новой авиатехники ВТА будет расти и далее.

В прошедшем зимнем периоде обучения экипажами ВТА было выполнено более 900 летных смен, в ходе которых общий налет составил порядка 20 тыс. часов.

За первое полугодие текущего года было перевезено более 60 тыс. военнослужащих и около 20 тыс. тонн грузов. Во время мероприятий боевой подготовки самолеты ВТА десантировали свыше 40 тыс. военнослужащих. География пунктов назначения и выполнения задач для летных экипажей ВТА простирается от полярной базы "Борнео" до Африканского континента. Среди задач, стоящих перед ВТА в летнем периоде обучения, наиболее значимые - подготовка к стратегическому командно-штабному учению "Запад-2017", учению "Мирная миссия-2017" в рамках ШОС и ряду других. Экипажи ВТА также продолжают готовится к конкурсу летного мастерства "Авиадартс-2017". 20 экипажей ВТА подготовлено к задачам по тушению пожаров на специально оборудованных самолетах Ил-76.