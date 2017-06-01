Минобороны опубликовало итоги расследования катастрофы Ту-154
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Похороны жертв крушения самолета Ту-154 Минобороны на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, 16 января 2017 года
Источник: Дмитрий Катков/«Газета.Ru»
Причиной крушения самолета Минобороны Ту-154 над Черным морем могло быть нарушение пространственной ориентировки командира самолета. Об этом говорится в сообщении военного ведомства, обнародовавшего итоги расследования катастрофы, передает РИА Новости.
Как отмечается, расследование не установило воздействия внешних факторов и пришло к выводу, что ее причиной могли быть ошибочные действия командира экипажа с органами управления самолетом. "По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном", — говорится в сообщении.
Также расследование не установило нарушений в рассадке пассажиров и загрузке и центровке груза, а также не установило никаких нарушений правил заправки топливом.
Направлявшийся в Сирию самолет Минобороны России Ту-154 упал в акватории Черного моря 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Сочи (здесь борт, следовавший из подмосковного Чкаловского, приземлился для дозаправки). В результате погибли 92 человека, в частности, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (известная как Доктор Лиза).
Среди причин катастрофы, которые, по официальной информации, рассматривались, — человеческий фактор, отказ техники, сдвиг ветра и столкновение с птицей. Появлявшиеся в СМИ версии о дезориентации пилота в пространстве и перегрузке опровергались Следственным комитетом.
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01.06.2017
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