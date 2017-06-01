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Правительство Канады вторично перенесло сроки подачи предложений в рамках тендера по закупке 15 боевых кораблей CSC

02.06.2017 ЦАМТО 131 0
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CASR
Гипотетические рисунки Canadian Surface Combatant - CSC
Источник: CSC

ЦАМТО, 1 июня. Министерство общественных служб и закупок Канады продлило крайний срок представления предложений в рамках тендера по строительству 15 новых многофункциональных боевых кораблей по проекту CSC (Canadian Surface Combatant).

"Канадиан пресс" напоминает, что осенью прошлого года федеральное правительство начало конкурс, в котором, как ожидается, примут участие несколько крупнейших мировых судостроительных компаний.

Предварительно отобранные для участия в тендере компании первоначально должны были представить свои предложения к 27 апреля, однако в феврале данный срок был перенесен на 22 июня. Тем не менее, и данный срок не будет выдержан и компаниям предоставлено еще некоторое время (конкретный срок будет назван в ближайшие дни) для подготовки и подачи своих предложений.

Согласно правительственному источнику канадского издания, продление срока подачи заявок связано с тем, что ряд компаний не успели подготовить ответы на обширный перечень из 560 вопросов, содержащихся в запросе о предложениях.

Как уже сообщал ЦАМТО, канадское правительство в 2017 году планирует выбрать проект корабля для замены 12 фрегатов класса "Галифакс" и трех эсминцев "Ирокез". Проект CSC является частью федеральной судостроительной программы, оценивающейся в 36,6 млрд. кан. долл. Утвержденный бюджет проекта CSC составляет 26,2 млрд. кан. долл., в том числе 10 млрд. кан. долл. непосредственно на постройку кораблей главному подрядчику проекта – расположенной в Галифаксе (Новая Шотландия) компании "Ирвинг шипъярдс" (Irving Shipyards). Первый корабль планируется спустить на воду в 2024 году.

Всего планируется построить два варианта кораблей по проекту CSC: зональной системы ПВО и флагмана боевой группы. Вариант корабля ПВО заменит эсминцы класса "Ирокез", а универсальный вариант послужит в качестве преемника фрегатов класса "Галифакс". Вариант ПВО будет закуплен первым, так как эсминцы "Ирокез" уже будут списаны к этому времени (два из них уже были списаны в 2014 году).

Канадское правительство в январе 2015 года объявило, что компания "Ирвинг шипъярд" выбрана в качестве генерального подрядчика по программе CSC, тем не менее, проект корабля все еще не выбран, и, соответственно, не определены и субподрядчики.

В настоящее время программа CSC на десятилетие отстает от графика. Изначально первый корабль планировалось получить в 2014-2015 гг. После проведенного в мае 2015 года канадским руководством брифинга, было заявлено, что на проектирование и постройку первого корабля потребуется около 10 лет, а на постройку всего флота новых кораблей – около 20 лет. Со своей стороны, Аудиторская комиссия призвала канадское правительство перед выбором проекта корабля пересмотреть бюджет программы, который может оказаться значительно выше в сравнении с оценкой, проведенной в 2013 году.
01.06.2017
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Канада

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