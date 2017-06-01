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Интенсивность подготовки на Северном флоте по ряду показателей выросла в два раза

02.06.2017 ТАСС 97 0
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Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий во время прохода авианосной группы Северного флота России в Норвежском море. Архивное фото
Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий во время прохода авианосной группы Северного флота России в Норвежском море. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / The Norwegian Armed Forces

Всего в зимнем периоде обучения проведено более двух тысяч зачетных мероприятий боевой подготовки и выполнено около 900 боевых упражнений с применением практического оружия

МУРМАНСК, 1 июня. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Интенсивность боевой подготовки на Северном флоте по отдельным показателям возросла более чем в два раза. Об этом в День образования флота заявил его командующий вице-адмирал Николай Евменов.

"По отдельным показателям, таким как зенитные ракетные стрельбы, количество выполненных боевых упражнений выросло в три раза, по артиллерийским и торпедным стрельбам - в два раза", - сказал он, отметив, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели выполнения плана боевой подготовки экипажей подводных лодок выросли на 74%, количество выполненных боевых упражнений возросло более чем на треть, а количество выполнения боевых упражнений практическим оружием надводных кораблей по сравнению с прошлым годом выросло на 75%.

Всего в зимнем периоде обучения проведено более двух тысяч зачетных мероприятий боевой подготовки и выполнено около 900 боевых упражнений с применением практического оружия. Показатели наплаванности подводных лодок и надводных кораблей находятся на уровне аналогичного периода прошлого года и составляют оптимальное значение для эффективной и качественной боевой учебы в море.

"Эффективность и качество - это те основные составляющие, на которые мы сейчас и делаем основной упор при организации боевой учебы личного состава. Мы внедряем новые формы и способы подготовки сил и войск с учетом современных угроз и расширения боевых возможностей техники и вооружения", - сказал Евменов.

1 июня 2017 года исполняется 284 года со Дня образования Краснознаменного Северного флота - единственного в Военно-морском флоте межвидового стратегического объединения, защищающего национальные интересы России как в Арктике, так и в других районах Мирового океана. Флот свою историю ведет от эскадры, созданной в 1733 году для защиты территорий России, морских торговых путей и промыслов на Белом море и побережье Кольского полуострова.
01.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
Арктика
СФ

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