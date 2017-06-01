Минобороны Индии закупит для Сухопутных войск дополнительные ЗРК "Акаш"



Индийский ЗРК «Акаш» фото militaryphotos.netarmy-guide.com Индийский ЗРК «Акаш» фото militaryphotos.netarmy-guide.com

ЦАМТО, 1 июня. МО Индии приняло решение отменить международный конкурс на поставку Сухопутным войскам ЗРК малой дальности в рамках проекта SR-SAM (Short Range Surface to Air Missile) и, вместо этого, приобрести два дополнительных полка ЗРК "Акаш".

Как сообщает NDTV, решение было принято на заседании Совета по оборонным закупкам (DAC) под председательством министра обороны Аруна Джейтли. Стоимость закупки оценивается в 180 млрд. рупий. Как ожидается, СВ Индии начнут приемку систем к декабрю 2018 года.

По заявлению источника издания, DAC отменил программу покупки двух полков ЗРК SR-SAM, реализация которой продолжалась уже около 6 лет и включала испытания комплексов компаний-претендентов. Вместо зарубежных ЗРК решено закупить национальные "Акаш".

В общей сложности СВ Индии требуется четыре полка ЗРК малой дальности. Ранее уже был заключен контракт на поставку двух полков "Акаш", которые начали приниматься на вооружение в мае 2015 года. Первый полк уже полностью боеготов, а формирование второго планируется завершить в ближайшие месяцы. Еще два полковых комплекта предполагалось приобрести по результатам международного тендера.

По заявлению источника NDTV, два полковых комплекта "Акаш", решение о закупке которых принято Советом DAC, будут изготовлены по доработанному проекту. Новая система будет более компактной и мобильной.

Как сообщал ЦАМТО, последний тендер потенциальной стоимостью 1,6 млрд. долл. на поставку ЗРК малой дальности SR-SAM был объявлен в 2011 году и предусматривал поставку пусковых установок и ракет для оснащения двух полков. В течение 2013-2014 гг. СВ Индии провели испытания предложенного "Сааб" (Saab) ЗРК BAMSE, комплекса SPYDER-SR компании "Рафаэль эдвансд дифенз системз" (Rafael Advanced Defense Systems) и "Тор-M2KM", предложенного АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

В марте 2016 года появились сообщения о том, что СВ Индии, предположительно, намерены приобрести версию израильского ЗРК SPYDER, разработанного израильскими "Рафаэль эдвансд дифенз системз" и IAI (Israel Aerospace Industries). Приобретение SPYDER-SR дополнило бы два полка "Акаш" (включая около 2000 ракет), заказанных в начале 2011 году за 140 млрд. рупий (2,12 млрд. долл.).

Ранее, в 2008-2009 гг., СВ Индии отклонили разработанный Организацией оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) ЗРК "Акаш", позволяющий поражать цели на дальностях до 25 км и высотах до 5500 м, усомнившись в его эффективности и способности промышленности завершить проект в срок. Однако после принятия решения о покупке восьми дивизионов ЗРК "Акаш" для ВВС руководство Министерства обороны настоятельно рекомендовало командованию СВ согласиться на покупку мобильной версии "Акаш", 96% компонентов которого производятся в Индии.

Командование СВ Индии продолжительное время сопротивлялось нажиму министерства по вопросу приобретения еще двух полков "Акаш". Согласно аргументации командования, ВВС приняли "Акаш" на вооружение в стационарной версии для обороны авиабаз, а не для применения в боевых порядках, где требуется оперативная реакция для перехвата воздушных угроз. Кроме того, по оценке СВ, наземные элементы "Акаш", в первую очередь, трехкоординатная РЛС "Раджендра", из-за высокой радиолокационной сигнатуры легко обнаруживаются противником. По этой причине СВ продвигали приобретение SPYDER-SR, утверждая, что эта система эффективно обеспечивает защиту войск на марше, обладает большей гибкостью и большими возможностями по защите от воздушных угроз.

Тем не менее, можно предположить, что отсутствие необходимых средств и стремление загрузить заказами национальный ОПК определило выбор Министерством обороны в пользу индийского комплекса, а командование СВ в итоге было вынуждено с этим согласиться.