Военно-транспортная авиация ВКС РФ отмечает 86-ю годовщину со дня образования
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Военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (серийный номер 0108, регистрационный номер RF-78654), ставший первым самолетом этого типа, построенным на АО "Авиастар-СП" (Ульяновск) по контракту 2012 года с Министерством обороны России. Новосибирск, 29.08.2016 (с)
Источник: Владислав Белов / russianplanes.net
ЦАМТО, 1 июня. Со дня создания Военно-транспортной авиации (ВТА) Воздушно-космических сил (ВКС) России 1 июня исполняется 86 лет, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
В этот день в авиагарнизонах ВТА пройдут торжественные мероприятия с выносом Боевых знамен частей, построением личного состава. Командиры зачитают праздничный приказ командующего ВТА генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова, состоится чествование специалистов, отличившихся в служебной деятельности.
В настоящее время на вооружении соединений и воинских частей ВТА состоят самолеты Ил-76МД, Ил-76МД-90А, Ил-78, Ил-62, Ан-26, Ан-22, Ан-124, Ан-12ПП, Ан-2, Ту-154, Ту-134, вертолеты Ми-8.
Военно-транспортная авиация (ВТА) планирует получить в 2017 году три новых самолета Ил-76МД-90А, на которых установлены более экономичные и менее шумные двигатели ПС-90. Тяговооруженность на самолетах увеличена, усилены шасси, установлено более современное бортовое оборудование. Ил-76МД-90А превосходит Ил-76МД по грузоподъемности, а возможности самолета увеличены на 30-40 процентов. Это касается и десантирования боевых машин ВДВ, в том числе БМД-4 "Ракушка".
Вместо самолета-постановщика помех на базе Ан-12 ВТА получила три самолета Ил-22, имеющих бортовой комплекс для решения всех задач по предназначению. Кроме того, Военно-транспортная авиация получает в год порядка 16-18 машин по плану Государственного оборонного заказа.
Процентное соотношение новой авиатехники ВТА будет расти и далее.
В прошедшем зимнем периоде обучения экипажами ВТА было выполнено более 900 летных смен, в ходе которых общий налет составил порядка 20 тыс. часов.
За первое полугодие текущего года было перевезено более 60 тыс. военнослужащих и около 20 тыс. тонн грузов. Во время мероприятий боевой подготовки самолеты ВТА десантировали свыше 40 тыс. военнослужащих. География пунктов назначения и выполнения задач для летных экипажей ВТА простирается от полярной базы "Борнео" до Африканского континента. Среди задач, стоящих перед ВТА в летнем периоде обучения, наиболее значимые – подготовка к стратегическому командно-штабному учению "Запад-2017", учению "Мирная миссия-2017" в рамках ШОС и ряду других.
Экипажи ВТА также продолжают готовиться к конкурсу летного мастерства "Авиадартс-2017". 20 экипажей ВТА подготовлено к задачам по тушению пожаров на специально оборудованных самолетах Ил-76.
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01.06.2017
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