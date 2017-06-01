Летчики палубной авиации выполнили 420 боевых вылетов с борта крейсера "Адмирал Кузнецов" по объектам боевиков в Сирии
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Российский тяжёлый авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов
Источник: © РИА Новости . Министерство обороны Великобритании
ЦАМТО, 1 июня. В беседе с журналистами командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов высоко оценил итоги похода корабельной авианосной группы, возглавляемой авианесущим крейсером "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".
"Операция против международного терроризма показала, что система подготовки наших моряков и летчиков, которая совершенствуется в ходе многочисленных учений и проверок боеготовности, правильная и высокоэффективная", – подчеркнул Н.Евменов.
За два месяца летчики палубной авиации выполнили 420 боевых вылетов, из них 117 – ночью. Практически все полеты проходили в сложных гидрометеорологических условиях. Нанесено поражение более чем 1000 объектов террористов. Удары наносились по штабам и пунктам управления боевиков, скоплениям военной техники, огневым позициям и опорным пунктам террористов.
"Экипажи кораблей и судов доказали, что их уровень подготовки позволяет выполнять задачи любой сложности и во всех широтах, а морские летчики приобрели бесценный практический опыт", – отметил командующий флотом.
Большая часть сил, участвовавших в этом походе, уже давно вернулась в базу, но экипаж большого противолодочного корабля "Североморск" и сейчас продолжает дальний поход, сообщает пресс-служба Северного флота.
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01.06.2017
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