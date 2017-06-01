Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Летчики палубной авиации выполнили 420 боевых вылетов с борта крейсера "Адмирал Кузнецов" по объектам боевиков в Сирии

02.06.2017 ЦАМТО 115 0
0
Понравилась новость?
 0
Адмирал Кузнецов
Российский тяжёлый авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов
Источник: © РИА Новости . Министерство обороны Великобритании

ЦАМТО, 1 июня. В беседе с журналистами командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов высоко оценил итоги похода корабельной авианосной группы, возглавляемой авианесущим крейсером "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

"Операция против международного терроризма показала, что система подготовки наших моряков и летчиков, которая совершенствуется в ходе многочисленных учений и проверок боеготовности, правильная и высокоэффективная", – подчеркнул Н.Евменов.

За два месяца летчики палубной авиации выполнили 420 боевых вылетов, из них 117 – ночью. Практически все полеты проходили в сложных гидрометеорологических условиях. Нанесено поражение более чем 1000 объектов террористов. Удары наносились по штабам и пунктам управления боевиков, скоплениям военной техники, огневым позициям и опорным пунктам террористов.

"Экипажи кораблей и судов доказали, что их уровень подготовки позволяет выполнять задачи любой сложности и во всех широтах, а морские летчики приобрели бесценный практический опыт", – отметил командующий флотом.

Большая часть сил, участвовавших в этом походе, уже давно вернулась в базу, но экипаж большого противолодочного корабля "Североморск" и сейчас продолжает дальний поход, сообщает пресс-служба Северного флота.
01.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Проекты
пр. 1155
СФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.06 05:20
  • 19
ОДК завершила второй этап летных испытаний новейшего авиационного двигателя ПД-14
  • 02.06 01:17
  • 50
Боеприпасы и пути развития стрелкового вооружения
  • 01.06 23:33
  • 31
Ракету для запуска корабля "Федерация" назовут "Союз-5"
  • 01.06 23:22
  • 30
О модернизации танков Т-80БВ
  • 01.06 22:50
  • 1
Военно-транспортная авиация получит в 2017 году три новых Ил-76МД-90А
  • 01.06 21:31
  • 16
Ким Чен Ын укрощает воздух
  • 01.06 21:10
  • 961
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.06 20:07
  • 1
Ожидается новый многолетний контракт на конвертопланы V-22
  • 01.06 18:36
  • 4
Источник: Россия до 2027 года построит два десантных вертолетоносца
  • 01.06 18:31
  • 7
Важная причина, по которой Россия может проиграть в войне с Америкой (The National Interest, США)
  • 01.06 17:16
  • 1
Программа "Эффективная армия" позволила сэкономить более 40 млрд рублей
  • 01.06 17:04
  • 4
Шойгу рассказал о реализации программы "Эффективная армия"
  • 01.06 16:54
  • 1
Военно-транспортная авиация получила три специализированных самолета Ил-22
  • 01.06 16:51
  • 8
Если Россия или Китай воспользуются этим недостатком американской армии, жди беды (The National Interest, США)
  • 01.06 16:32
  • 21
Американская техника научится ориентироваться без GPS
другие обсуждаемые темы