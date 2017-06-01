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В течение 2017 года по линии гособоронзаказа войска ЦВО примут на вооружение более 1000 единиц новой техники

02.06.2017 ЦАМТО 136 0
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АРМ 19S6-E3
Автоматизированное рабочее место пункта управления 19С6-Е3 боевыми машинами «Панцирь-С1»
Источник: МО РФ

ЦАМТО, 1 июня. В течение 2017 года по линии гособоронзаказа войска Центрального военного округа (ЦВО) планируют принять на вооружение более 1000 единиц техники.

Об этом заявил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий во время подведения основных итогов боевой подготовки частей и соединений ЦВО в зимнем периоде обучения.

По данным командующего войсками ЦВО, в соединения и воинские части на Урале, в Поволжье и Сибири поступят вертолеты Ка-52, зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф", зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С", реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С", самоходные гаубицы "Пион" и "Мста-СМ", 240-мм минометы "Тюльпан", бронетанковая и автомобильная техника, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
01.06.2017
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Продукция
2С4 Тюльпан
96К6 Панцирь-С1
Ка-52
Мста-С
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ

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