В течение 2017 года по линии гособоронзаказа войска ЦВО примут на вооружение более 1000 единиц новой техники
|
|
Автоматизированное рабочее место пункта управления 19С6-Е3 боевыми машинами «Панцирь-С1»
Источник: МО РФ
ЦАМТО, 1 июня. В течение 2017 года по линии гособоронзаказа войска Центрального военного округа (ЦВО) планируют принять на вооружение более 1000 единиц техники.
Об этом заявил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий во время подведения основных итогов боевой подготовки частей и соединений ЦВО в зимнем периоде обучения.
По данным командующего войсками ЦВО, в соединения и воинские части на Урале, в Поволжье и Сибири поступят вертолеты Ка-52, зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф", зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С", реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С", самоходные гаубицы "Пион" и "Мста-СМ", 240-мм минометы "Тюльпан", бронетанковая и автомобильная техника, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
|
01.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.09.2016 "Премьер" готовится к взлету
13.01.2014 Итоги 2013 года: перевооружение, сотрудничество и развитие
06.01.2014 ГОЗ 2013. Почему Минобороны и предприятия ОПК сумели найти общий язык
09.01.2013 Итоги перевооружения-2012
31.05.2017 Разжалованная наука
29.05.2017 Юрий Борисов: "Оружие, надёжное и современное"
28.04.2017 ГПВ-2025: Ставка на интеллектуальное оружие
28.03.2017 Насколько важна преемственность ВПК России и СССР?