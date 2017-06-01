Военный совет ВМФ России определил основные задачи флота на летний период обучения



Военнослужащие ВМС РФ

Источник: Виталий Невар/ТАСС Военнослужащие ВМС РФИсточник: Виталий Невар/ТАСС

ЦАМТО, 1 июня. На расширенном заседании Военного Совета ВМФ России, которое прошло в Санкт-Петербурге под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королева, были проанализированы результаты зимнего периода обучения и поставлены задачи на летний период 2017 года.

В заседании приняли участие командующие флотами ВМФ России, начальники органов военного управления Главного командования ВМФ, а также руководство Военного учебно-научного центра ВМФ "Военно-морская академия".

На заседании отмечено, что в целом планы подготовки Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии в зимнем периоде обучения выполнены. Возросла интенсивность использования кораблей, подводных лодок, морской авиации, автомобильной и бронетанковой техники в рамках боевой учебы. Повысились количественные и качественные показатели боевой подготовки. Выполнение плана подготовки надводных сил в зимнем периоде обучения позволило полностью подготовить для выполнения задач по предназначению около 130 боевых кораблей. Более чем на 30 проц. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года возросло количество подготовленных одиночных надводных кораблей.

В зимнем периоде обучения 2017 года подготовлено свыше 30 однородных тактических групп кораблей, введена в состав сил постоянной готовности дизель-электрическая подводная лодка "Краснодар", продолжена подготовка экипажей дизель-электрических подводных лодок "Великий Новгород" и "Колпино" для ввода в состав сил постоянной готовности. В учебных центрах ВМФ подготовлены и обучены свыше десяти экипажей, корабельных боевых расчетов атомных и дизель-электрических подводных лодок. Экипажи подводных лодок ВМФ России сдали более 80 курсовых задач. Общая наплаванность подводных сил Военно-морского флота в зимнем периоде обучения составила более 1 тыс. ходовых суток.

Впервые за 20 лет в апреле 2017 года проведен сбор-поход кораблей Кольской флотилии Северного флота, в ходе которого по единому замыслу и плану соединениями и тактическими группами кораблей проводились зачетные тактические учения. Выполнено более 15 боевых упражнений с практическим применением оружия.

Общий налет морской авиации ВМФ в зимнем периоде обучения составил около 11 тыс. часов. Морские летчики продолжили освоение поступившей новой и модернизированной авиационной техники. Экипажи морской авиации освоили самолеты Ан-140-100, Су-30СМ, МиГ-29К/КУБ.

В зимнем периоде обучения проведены отборочные мероприятия первого и второго этапов военно-морских конкурсов в рамках подготовки Армейских международных игр-2017.

Адмирал Владимир Королев довел до командного состава флотов задачи на летний период обучения. Среди них: организация эффективной подготовки сил для выполнения задач на операционных направлениях в дальней морской зоне в составе тактических групп и группировок разнородных сил с целью обеспечения военно-морского присутствия в Мировом океане. Главком ВМФ обратил внимание присутствующих на дальнейшее качество планирования и проведения мероприятий боевой подготовки, совершенствование их методологического обеспечения, а также на совершенствование подготовленности командиров всех степеней.

Планируется, что в летнем периоде обучения силы ВМФ России проведут свыше 30 военно-морских учений различного уровня. Военно-морской флот продолжит наращивать интенсивность подготовки тактических групп кораблей, вновь сформированных подразделений, группировок сил флотов. Главное командование ВМФ уделит особое внимание участию сил и войск флотов в двусторонних межвидовых тактических (летно-тактических) учениях с отработкой тактических задач, подготовке подразделений и воинских частей в Арктической зоне с отработкой в рамках боевой учебы вопросов доставки подразделений в районы выполнения задач морским и воздушным путем.

Отдельным направлением деятельности станет подготовка и участие сил и войск флотов в международных военно-морских конкурсах в рамках Армейских международных игр-2017. Всего в летнем периоде обучения в военно-морских конкурсах примут участие свыше 150 кораблей от более чем 20 соединений ВМФ, свыше 40 подразделений морской пехоты, 162 водолаза из 27 соединений флота. Будет завершена подготовка объектов учебно-материальной базы для проведения международных военно-морских конкурсов "Кубок моря-2017", "Морской десант-2017" и "Глубина-2017".

С 28 июня по 2 июля Военно-морской флот примет участие в VIII Международном военно-морском салоне, который пройдет в Санкт-Петербурге.

В летнем периоде обучения будет продолжена деятельность по повышению доли современных образцов вооружений и техники в составе ВМФ. С этой целью будут повышаться требования к параметрам качества подготовки личного состава для эксплуатации новых кораблей и систем вооружения, а также проводиться работа по упреждающему оснащению учебных центров ВМФ учебными образцами вооружения. В соответствии с планом развития инфраструктуры для новых образцов техники и вооружения продолжится работа по вводу в эксплуатацию свыше 500 объектов и сооружений, которая должна быть завершена к концу 2017 года.

Среди основных событий в вопросах обновления корабельного состава ВМФ в летнем периоде обучения – закладка еще одной многоцелевой атомной подводной лодки проекта "Ясень" на предприятии "Севмаш", а также начало строительства на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. Первые две подводные лодки этой серии будут носить имена "Волхов" и "Петропавловск-Камчатский".

Наряду с приемом в состав новых кораблей и подводных лодок, в летнем периоде обучения будет проводиться работа по совершенствованию системы судоремонта и сервисного обслуживания кораблей, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.