Система контроля над ядерными вооружениями может рухнуть в любой момент (El Pais, Испания)



Загрузка ракеты на самоходную пусковую установку ракетного комплекса "Искандер-М"

Источник: © РИА Новости, Сергей Орлов Загрузка ракеты на самоходную пусковую установку ракетного комплекса "Искандер-М"Источник: © РИА Новости, Сергей Орлов

Российский академик, политолог Алексей Арбатов в интервью El Pais заявил, что российское политическое и военное руководство отвергло "под идиотскими предлогами" предложения о разоружении, сделанные президентом США Бараком Обамой, и обрадовалось, что к власти пришел Трамп, который "совершенно не интересуется каким-либо ядерным разоружением и не намерен ничего предлагать России".

Последние семь лет США и Россия не ведут переговоров о разоружении, несмотря на усилия экспертов из обеих стран, которые, как и Арбатов, пытаются убедить лидеров, что нужно сохранить систему контроля над ядерными вооружениями, которая создавалась с таким трудом с 1960-х годов.

По мнению Арбатова, "самая безотлагательная" задача в сфере безопасности сегодня - "спасти систему контроля над ядерными вооружениями, которая может рухнуть в любой момент", если американцы выйдут из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанного Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в 1987 году.

Критическая ситуация также может также сложиться в случае, если русские захотят повторить свой печальный опыт выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе и выйдут из договора по РСМД. В этом случае американцы выйдут из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ -3), подписанного в 2010 году Обамой и Медведевым, не дожидаясь его истечения в 2021 году.

"После этого рухнет соглашение о запрете ядерных испытаний, и мы окажемся в состоянии хаоса", - утверждает Арбатов.

Договором СНВ-3 предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков- до 700 единиц.

"Украина и Сирия - важные темы, учитывая опасность столкновений, но самое безотлагательное - это спасение соглашения о вооружениях средней дальности"", - считает Арбатов. На его взгляд, "сегодня это можно сделать быстро и без особых усилий".

В настоящее время Россия и США обвиняют друг друга в нарушении Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности.

С конца 1960-х годов в США, когда президентом был избран Ричард Никсон, в стране сложились два разных подхода в вопросе разоружения. Демократы считают, что США превосходят Москву во всем, кроме сферы ядерных вооружений. По их мнению, чем меньше роль ядерных вооружений в отношениях с Россией, тем больше преимуществ у США.

Республиканцы согласны с мнением демократов о том, что в сфере ядерных вооружений силы США и России равны, но при этом считают, в отличие от демократов, что Соединенные Штаты должны в этой сфере иметь превосходство, и стремятся, чтобы их полное превосходство было признано.

Если демократы постарались свести к минимуму возникновение ядерного конфликта, то республиканцы выступают за увеличение ядерного потенциала, чтобы таким образом добиться своего превосходства над Россией. В годы правления демократов США старались сохранить в отношениях с Россией паритет, как это было во времена СССР, чтобы таким образом избежать конфронтации при сохранении условий безопасности для обеих сторон.

Арбатов замечает, что если Обама все время предлагал заключить новые договоры с Россией, то с приходом в Белый дом Трампа ситуация поменялась. Сейчас в рамках классической модели республиканцев в отношениях с СССР начал осуществляться амбициозный план модернизации стратегических и тактических вооружений, а также противоракетной обороны. Российские власти этого не поняли. Они полагают, что ядерное оружие - главный элемент престижа, символ статуса России в мире.

Арбатов считает, что Россия уже втянулась в гонку вооружений с США, которая может оказаться "более трудной, дорогостоящей и опасной, чем гонка вооружений в годы холодной войны".

В настоящее время мы наблюдаем несколько направлений этой попытки вовлечь России в новую гонку вооружений. Во-первых, это касается модернизации стратегических наступательных вооружений в рамках заключенного СНВ -3 в 2010 году.

Во-вторых, Россия стремится нарастить свой наступательный ядерный потенциал в ответ на развертывание систем ПРО США в Восточной Европе.

В - третьих, Россия и США начинают гонку за создание сверхзвуковой крылатой неядерной ракеты большой дальности - средства быстрого глобального удара.

Также идет соревнование между системой противоракетной обороны России и космических средств нападения США.

"Столь резкая конкуренция в создании новых видов наступательных и оборонительных вооружений - как ядерных, так и неядерных - не существовала в годы холодной войны", - замечает Арбатов.

"Путин думал, что Трамп, критиковавший Обаму, сразу же посетит его в Москве и признает ошибки США, что они обнимутся и станут друзьями, а санкции будут отменены. Нужно знать американскую политическую систему, чтобы понимать, что это невозможно, - продолжает Арбатов. - Президент Путин хочет остановить эскалацию холодной войны, но при этом не делает никаких серьезных уступок, поскольку больше всего боится показаться слабым. В итоге результатов не будет".

По мнению Арбатова, администрация Обамы для развития российско-американских отношений была лучшей с времен нахождения у власти Франка Рузвельта (в 1933-1945 году). Неплохо складывались отношения с США, когда президентом РФ был Дмитрий Медведев (в 2008- 2012 году). Однако в последнее годы правления Обамы двусторонние отношения были полны иллюзий и разочарований.

"После возвращения на президентский пост Владимира Путина взаимоотношения с США оказались парализованными, а Обама стал злейшим врагом России. Путин не хотел нормализации отношений с Соединенными Штатами, он хотел отомстить американцам за все унижения и обиды, которые Россия пережила в начале 90-х годов, и особенно во время его первых двух сроков. Именно тогда Россия стремилась к улучшению отношений с США. Джордж Буш обнимал Путина и крепко жал ему руку, а затем делал то, что ему нравится. В конце концов это надоело Путину, и он в феврале 2007 года выступил со своей знаменитой речью на конференции по безопасности в Мюнхене, которая стала началом новой "холодной войны", - рассказал российский академик.

Американская администрация разработала программу модернизации всей ядерной триады: стратегической авиации, межконтинентальных баллистических ракет и атомных подводных ракетоносцев. Многие годы вместо производства новых образцов ядерного оружия американцы продлевали срок эксплуатации имеющихся боеголовок, изготовленных в 80-е годы.

Программа модернизации ядерных вооружений и инфраструктуры рассчитана на ближайшие 30 лет, и на нее планируется потратить около триллиона долларов.

Арбатов также отметил, что новая администрация не хочет продлевать Договор о стратегических наступательных вооружениях даже до 2026 года. Он напомнил, что в конце своего срока Обама предложил России продлить этот договор, но в Кремле не захотели договариваться о ядерных вооружениях, тем более с Обамой. "Они считали, что ядерные вооружения - наш основной атрибут, символ нашего статуса", - сказал Арбатов.

"Когда срок действия договора СНВ-3 истечет, каждый будет делать, что заблагорассудится, и не сможет получить четкие представления о силах и планах другого, так что напряженность и риск усилятся. Это будет период похуже холодной войны, так как конкуренция будет идти не только в сфере ядерного оружия, но и в сфере оборонительного и высокоточного оружия", - прогнозирует российский эксперт.

Арбатов считает, что вина за новую гонку вооружений лежит как на России, так и на США. Если речь идет о высокоточных крылатых ракетах, снаряженных обычными боеголовками, то Россия разработала ракету "Калибр" наземного и морского базирования, которая была протестирована в Сирии. Ранее российская армия не располагала столь высокоточным оружием. Американцы на протяжении последних 30 лет используют крылатые ракеты "Томагавк" с ядерными боеголовками на подводных лодках и кораблях.

Пилар Бонет (Pilar Bonet)