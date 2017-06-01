Военно-морской флот проведет более 30 учений в летний период
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Источник: © РИА Новости . Игорь Зарембо
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Военнослужащие Военно-морского флота России проведут более 30 военно-морских учений различного уровня в летний период обучения, сообщил главком ВМФ Владимир Королев на заседании военного совета.
"В летнем периоде обучения силы ВМФ России проведут свыше 30 военно-морских учений различного уровня. Военно-морской флот продолжит наращивать интенсивность подготовки тактических групп кораблей, вновь сформированных подразделений, группировок сил флотов", - цитирует Королева департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Одной из задач флота на летний период обучения станет подготовка сил для выполнения указаний в дальней морской зоне для обеспечения присутствия в мировом океане, сказал Королев.
Всего в летних учениях примут участие более 150 кораблей, свыше 40 подразделений морской пехоты, 162 водолаза и 27 соединений флота, отметил Королев. Особое внимание будет уделено подготовке подразделений и частей флота в Арктической зоне, а также повышению доли современного вооружения и техники в составе ВМФ. Также военнослужащие будут готовиться к участию в международных военно-морских конкурсах в рамках Армейских международных игр.
Главком ВМФ напомнил, что в летний период обучения планируется закладка еще одной атомной подводной лодки проекта "Ясень", а также начало строительства серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. Первые две подводные лодки этой серии будут носить наименования "Волхов" и "Петропавловск-Камчатский".
Подводя итоги зимнего периода обучения, Королев отметил, что около 130 боевых кораблей ВМФ были полностью подготовлены для выполнения задач, а количество подготовленных одиночных надводных кораблей выросло более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий налет авиации флота составил около 11 тысяч часов.
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01.06.2017
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