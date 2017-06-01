Батальон морской пехоты Черноморского флота России подняли по тревоге
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Морская пехота Черноморского флота России. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Тарас Литвиненко
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Батальон морской пехоты российского Черноморского флота поднят по тревоге, сообщил в четверг начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев.
"В рамках проверки уровня боевой готовности сил управлением Южного военного округа поднят по тревоге отдельный батальон морской пехоты Черноморского флота, дислоцированный в Краснодарском крае. В соответствии с вводной, после получения оружия и экипировки техника была выведена из автопарка части, и личный состав приступил к формированию колонны для совершения 250-километрового марша в район сосредоточения", - сказал он.
К внезапной проверке привлечены 300 военнослужащих и более 50 единиц техники.
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01.06.2017
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