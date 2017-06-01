Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Ракета-носитель "Союз-5" будет запущена в 2022 году

02.06.2017 ТАСС 122 0
0
Понравилась новость?
 0
Роскосмос
Федеральное космическое агентство (Роскосмос)
Источник: Руслан Шамуков/ТАСС

Новую ракету-носитель среднего класса планируется запускать с "Морского старта"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" должен состояться в 2022 году, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров.

"Совсем недавно объявили о том, что начинаем проект по перспективному средству выведения - так называемый ОКР "Феникс", и у нас в 2022 году должны обеспечить пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", - сказал он.

Новую ракету-носитель среднего класса "Союз-5" планируется запускать с "Морского старта". "Этот проект ("Союз-5" - прим. ТАСС) будет использоваться нашими частными партнерами, мы собираемся использовать его на "Морском старте". И то партнерство с S7, которое мы в прошлом году подписали, оно будет развиваться", - сказал он.

По словам Комарова, Роскосмос предполагает использовать этот проект как для государственных , так и для частных нужд. "Мы видим серьезные перспективы для увеличения количества частных партнеров, чтобы сделать этот проект действительно интересным", - добавил он.

Реализация проекта "Феникс" снизит стоимость запуска с $70 млн до $55 млн, сообщил Комаров. "Этот проект обеспечит конкурентные преимущества и позволит снизить стоимость выведения от существующих ныне $60-70, я думаю, до $55 млн", - сказал он.

Федеральная космическая программа на 2016-2025 годы предусматривает создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения (опытно-конструкторская работа "Феникс") в период с 2018 года по 2025-й. На создание носителя планируется направить почти 30 млрд рублей. Бюджетное финансирование проекта начнется в 2018 году.

Ранее руководители ракетно-космической отрасли заявляли о возможности сокращения сроков создания ракеты до 4-5 лет. Сократить сроки создания планируется за счет ее разработки с использованием имеющегося в России задела по ракете-носителю "Зенит" (в России производится до 85% комплектующих ракеты, которая собиралась на Украине).

Для ускорения летных испытаний планируется задействовать имеющийся на космодроме Байконур стартовый комплекс ракеты "Зенит", который в рамках проекта "Байтерек" будет модернизирован Казахстаном под новую российскую ракету. Версия ракеты для Байконура будет запускаться под именем "Сункар" (Сокол). Также летные испытания унифицированной с "Союзом-5" и "Сункаром" ракеты-носителя в морском исполнении предполагается проводить с комплекса "Морской старт".
01.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Украина
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
Морской старт
Союз-5 РН

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.06 05:20
  • 19
ОДК завершила второй этап летных испытаний новейшего авиационного двигателя ПД-14
  • 02.06 01:17
  • 50
Боеприпасы и пути развития стрелкового вооружения
  • 01.06 23:33
  • 31
Ракету для запуска корабля "Федерация" назовут "Союз-5"
  • 01.06 23:22
  • 30
О модернизации танков Т-80БВ
  • 01.06 22:50
  • 1
Военно-транспортная авиация получит в 2017 году три новых Ил-76МД-90А
  • 01.06 21:31
  • 16
Ким Чен Ын укрощает воздух
  • 01.06 21:10
  • 961
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.06 20:07
  • 1
Ожидается новый многолетний контракт на конвертопланы V-22
  • 01.06 18:36
  • 4
Источник: Россия до 2027 года построит два десантных вертолетоносца
  • 01.06 18:31
  • 7
Важная причина, по которой Россия может проиграть в войне с Америкой (The National Interest, США)
  • 01.06 17:16
  • 1
Программа "Эффективная армия" позволила сэкономить более 40 млрд рублей
  • 01.06 17:04
  • 4
Шойгу рассказал о реализации программы "Эффективная армия"
  • 01.06 16:54
  • 1
Военно-транспортная авиация получила три специализированных самолета Ил-22
  • 01.06 16:51
  • 8
Если Россия или Китай воспользуются этим недостатком американской армии, жди беды (The National Interest, США)
  • 01.06 16:32
  • 21
Американская техника научится ориентироваться без GPS
другие обсуждаемые темы