Ракета-носитель "Союз-5" будет запущена в 2022 году



Федеральное космическое агентство (Роскосмос)

Источник: Руслан Шамуков/ТАСС Федеральное космическое агентство (Роскосмос)Источник: Руслан Шамуков/ТАСС

Новую ракету-носитель среднего класса планируется запускать с "Морского старта"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" должен состояться в 2022 году, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров.

"Совсем недавно объявили о том, что начинаем проект по перспективному средству выведения - так называемый ОКР "Феникс", и у нас в 2022 году должны обеспечить пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", - сказал он.

Новую ракету-носитель среднего класса "Союз-5" планируется запускать с "Морского старта". "Этот проект ("Союз-5" - прим. ТАСС) будет использоваться нашими частными партнерами, мы собираемся использовать его на "Морском старте". И то партнерство с S7, которое мы в прошлом году подписали, оно будет развиваться", - сказал он.

По словам Комарова, Роскосмос предполагает использовать этот проект как для государственных , так и для частных нужд. "Мы видим серьезные перспективы для увеличения количества частных партнеров, чтобы сделать этот проект действительно интересным", - добавил он.

Реализация проекта "Феникс" снизит стоимость запуска с $70 млн до $55 млн, сообщил Комаров. "Этот проект обеспечит конкурентные преимущества и позволит снизить стоимость выведения от существующих ныне $60-70, я думаю, до $55 млн", - сказал он.

Федеральная космическая программа на 2016-2025 годы предусматривает создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения (опытно-конструкторская работа "Феникс") в период с 2018 года по 2025-й. На создание носителя планируется направить почти 30 млрд рублей. Бюджетное финансирование проекта начнется в 2018 году.

Ранее руководители ракетно-космической отрасли заявляли о возможности сокращения сроков создания ракеты до 4-5 лет. Сократить сроки создания планируется за счет ее разработки с использованием имеющегося в России задела по ракете-носителю "Зенит" (в России производится до 85% комплектующих ракеты, которая собиралась на Украине).

Для ускорения летных испытаний планируется задействовать имеющийся на космодроме Байконур стартовый комплекс ракеты "Зенит", который в рамках проекта "Байтерек" будет модернизирован Казахстаном под новую российскую ракету. Версия ракеты для Байконура будет запускаться под именем "Сункар" (Сокол). Также летные испытания унифицированной с "Союзом-5" и "Сункаром" ракеты-носителя в морском исполнении предполагается проводить с комплекса "Морской старт".