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В США впервые выкатили из ангара самолет Stratolaunch, способный запускать ракеты-носители

02.06.2017 ТАСС 96 0
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Stratolaunch
Выкатка самолета-носителя РН Stratolaunch, май 2017
Источник: popularmechanics.com

На первом этапе самолет будет нести одну ракету-носитель, а в дальнейшем - до трех ракет

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Транспортный самолет Stratolaunch, предназначенный для запуска с высоты 9100 метров ракет-носителей, впервые выведен из ангара в пустыне Мохаве (штат Калифорния). Машина, созданная корпорацией Orbital OTK, оснащена шестью двигателями Pratt&Whitney PW4056 и состоит из двух фюзеляжей длиной 72 метра каждый, соединенных общим крылом длиной 117 метров. Масса самого самолета - 250 тонн, а с полной нагрузкой - 590 тонн.

"Мы рады сообщить о том, что в работе по созданию самолета Stratolaunch преодолена важная веха на пути к созданию удобного, надежного и повседневного способа доставки грузов на низкую околоземную орбиту, - сообщил в распространенном интернет-порталом Space.com заявлении главный управляющий компании Stratolaunch Systems Corp Джин Флойд. - Таким образом, завершен первый этап создания самолета и начинается этап наземных и летных испытаний".

По словам Флойда, Stratolaunch создан как воздушная платформа для запуска ракет-носителей Pegasus XL. На первом этапе он будет нести одну ракету-носитель, а в дальнейшем - до трех ракет.

На протяжении последних нескольких недель, по словам Флойда, в ангаре, где строили самолет, были разобраны стапели высотой с трехэтажный дом, на которых собирался Stratolaunch, и впервые была опробована прочность его 28-колесного шасси. "Это стало важным шагом в подготовке самолета к наземным испытаниям, к запуску двигателей, рулежке на взлетной полосе и, в конце концов - к первому полету", - добавил он. Первый демонстрационный запуск с борта Stratolaunch ожидается, по его словам, в 2019 году.

Компания Stratolaunch была создана в 2011 году американским миллиардером Полом Алленом, одним из основателей корпорации Microsoft. Его состояние достигает $18,6 млрд и он занимает 40-ю строчку в списке богатейших людей в мире.
01.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Pratt&Whitney
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