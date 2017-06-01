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Власти могут вновь докапитализировать ГТЛК для продолжения программы госзакупки вертолетов

02.06.2017 ТАСС 91 0
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Денис Мантуров
Денис Мантуров
Источник: minpromtorg.gov.ru

В 2016 году были выделены из госбюджета средства для докапитализации ГТЛК на 3,8 млрд рублей, что позволило приобрести заказчикам около 30 вертолетов в льготный лизинг

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Минпромторг намерен предложить правительству РФ вновь докапитализировать "Государственную транспортно-лизинговую компанию" (ГТЛК), чтобы продолжить практику по льготному обновлению вертолетного парка. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"В прошлом году были выделены из госбюджета средства для докапитализации ГТЛК на 3,8 млрд рублей, что позволило приобрести заказчикам около 30 вертолетов в льготный лизинг. Хотим то же самое предложить правительству сделать и в этом году, обеспечив таким образом задел по производству гражданских вертолетов на следующий год", - сказал он.
01.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис

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