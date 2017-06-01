Расчеты "Искандеров" впервые уничтожили скопление "боевиков" на учениях в Таджикистане



Источник: © Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС Источник: © Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

Как рассказал помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин, ракета, набрав высоту более 100 км, поразила замаскированный штаб и тренировочный лагерь условных боевиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Российские расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" впервые провели пуски на учениях на пределами РФ. Баллистическая ракета уничтожила скопление условных боевиков на маневрах в Таджикистане. Об этом сообщил ТАСС помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" баллистической ракетой впервые уничтожили скопление "боевиков" на учениях за пределами РФ. Стартовые позиции находились на полигоне Ляур (Таджикистан) в 140 км от цели. Ракета, набрав высоту более 100 км, поразила замаскированный штаб и тренировочный лагерь условных боевиков", - сказал Рощупкин.

Он добавил, что объективный контроль подтвердил полное уничтожение цели.

Также в рамках учений удары по условным боевикам нанесли дальние бомбардировщики ВКС России Ту-22МЗ и реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Ураган". "Недавно сформированное реактивное подразделение 201-й военной базы, на вооружении которого РСЗО "Ураган", впервые выполнило огневые задачи на полигоне Харбмайдон в 15 км таджико-афганской границы на учениях "Душанбе-Антитеррор" в Таджикистане. Батарея РСЗО поразила отходящие группы незаконных вооруженных формирований 220-мм реактивными снарядами, выполнив полный залп", - рассказал Рощупкин.

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с аэродрома в Новосибирской области, нанесли бомбовые удары по условным бандгруппам. "По замыслу учений дальние бомбардировщики уничтожили главные силы боевиков на горном серпантине", - уточнил он.

Ранее ОТРК "Искандер-М" были перебазированы из Оренбургской области в Таджикистан.

На совместные учения "Душанбе-Антитеррор - 2017", которые проходят при координации Антитеррористического центра СНГ, российская сторона направила около 2 тыс. военнослужащих и более 300 единиц техники, в том числе 30 самолетов и вертолетов.