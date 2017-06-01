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Россия создает новые радиотехнические и оптико-электронные комплексы для контроля космоса

02.06.2017 ТАСС 139 0
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Voronej-M
РЛС СПРН 77Я6 "Воронеж-М", объект 4524, п.Лехтуси, Ленинградская область, 08.08.2009 г. (фото из архива RussianArms.Ru, http://fotki.yandex.ru).

ВКС России планируют завершить испытания и поставить на боевое дежурство три радиолокационные станции высокой заводской готовности "Воронеж"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Новые радиотехнические и оптико- электронные комплексы системы контроля космического пространства строятся на территории России, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны.

"В летний период обучения продолжатся работы по созданию новых РЛС ВЗГ в Республике Коми и Мурманской области, а также по строительству на территории России новых радиотехнических и оптико-электронных комплексов системы контроля космического пространства", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в ТАСС.

В начавшийся летний период обучения ВКС России планируют завершить испытания и поставить на боевое дежурство три радиолокационные станции высокой заводской готовности (ВЗГ) "Воронеж", системы предупреждения о ракетном нападении в Красноярском крае, Алтайском крае и Оренбургской области, уточнили в Минобороны.

Также космические войска ВКС России сосредоточатся на поддержании постоянной готовности к применению "средств систем предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства, запуска и управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки, а также освоению новых образцов вооружения и военной техники".

В Вооруженных силах РФ обучение делится на два периода - летний и зимний. Так называемый летний период охватывает лето и осень и продолжается с 1 июня по 1 ноября. Затем следует подготовка к зимнему периоду обучения, который начинается 1 декабря и продолжается до 1 мая следующего года.
01.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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