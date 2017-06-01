Ракетоносцы Ту-160 и Ту-95 выполнят на полигонах практические пуски ракет



Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160

Источник: Владимир Федоренко/РИА "Новости" Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160Источник: Владимир Федоренко/РИА "Новости"

Соединения ПВО проведут около десятка тактических учений с боевой стрельбой и продолжат осваивать новые системы и комплексы, которые поступят на вооружение летом

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Стратегические бомбардировщики ВКС России Ту-160 и Ту-95 в рамках начавшегося летнего периода обучения выполнят на полигонах практические пуски ракет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"В объединениях и соединениях ВВС ВКС планируется провести около 10 летно-тактических учений и более пяти командно-штабных учений. Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95 на полигонах выполнят практические пуски ракет", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в ТАСС.

Соединения ПВО проведут около десятка тактических учений с боевой стрельбой и продолжат осваивать новые системы и комплексы, которые поступят на вооружение летом. В том числе - С-400 "Триумф" и "Панцирь-С1".

Основное мероприятия для ВКС в этом году - совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад - 2017", отметили в Минобороны. Другим крупным мероприятием станут совместные учения с боевой стрельбой войск ПВО вооруженных сил государств - участников СНГ "Боевое содружество - 2017", которые проводятся раз в два года. Также ВКС примут участие во всеармейских и международных этапах конкурсов "Авиадартс - 2017", "Ключи от неба - 2017" и "Воздушные рубежи - 2017".

Под руководством главкома Воздушно-космических сил пройдут командно-штабные учения по управлению группировкой космических аппаратов, в частности, в рамках выполнения задачи по предупреждению о ракетном нападении.

Военные запустят МБР с Плесецка

Запуски межконтинентальных баллистических ракет будут выполнены Воздушно-космическими войсками России с космодрома Плесецк в рамках начавшегося летнего период обучения.

"В числе безусловных приоритетов - также реализация графика запусков космических аппаратов военного и двойного назначения, а также пусков межконтинентальных баллистических ракет с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ (космодром "Плесецк")", - сообщили в ведомстве.

Какие МБР будут запускаться с космодрома, в ведомстве не уточнили.

В Вооруженных силах РФ обучение делится на два периода - летний и зимний. Так называемый летний период охватывает лето и осень и продолжается с 1 июня по 1 ноября. Затем следует подготовка к зимнему периоду обучения, который начинается 1 декабря и продолжается до 1 мая следующего года.

Боевые стрельбы из новых комплексов "Бук-М3"

Военные Сухопутных войск РФ в начавшемся сегодня летнем периоде обучения выполнят боевые стрельбы из новых зенитных ракетных комплексов "Бук-М3". Ракетчики СВ, в свою очередь, выполнят боевой пуск из комплекса "Искандер-М" в конце сентября.

В ведомстве отметили, что с 1 июня в 106 и 726 Учебных центрах войсковой ПВО начнется трехмесячный курс переобучения бригады Восточного военного округа (ВВО) на "Бук-М3", а частей Южного военного округа (ЮВО) - на ЗРК малой дальности "Тор-М2".

"После выполнения программы обучения в Учебных центрах войсковой ПВО соединение и воинская часть ПВО ВВО и ЮВО совершат марш в Учебный центр боевого применения войск ПВО Сухопутных войск, дислоцируемый в Астраханской области на полигоне "Капустин Яр", где им предстоит пройти боевое слаживание, итогом которого станут боевые стыковочные стрельбы из ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2", - уточнили в министерстве.

"В ракетных войсках и артиллерии на базе Учебного центра боевого применения (Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск) также продолжится переподготовка военнослужащих ракетного соединения ВВО на оперативно- тактические ракетные комплексы "Искандер-М", которые завершатся боевым пуском аэроболической ракеты, запланированном в конце сентября", - также сообщили в Минобороны.

Соединения и воинские части СВ в летний период обучения примут участие в ряде совместных учений с иностранными государствами, самым крупным станет российско-индийские учения "Индра-2017", добавили в министерстве.

"Бук-М3"

Комплекс "Бук-М3" продолжает линейку ЗРК "Бук-М2". Характеристики нового комплекса неизвестны, однако его предшественник способен поражать твердотопливными ракетами воздушные цели на дальности от 3 до 45 км и на высоте до 15 м до 25 км. Кроме того, он может уничтожать баллистические ракеты с дальностью пуска до 150-200 км.

Как сообщил ранее начальник войсковой ПВО Сухопутных войск РФ генерал-лейтенант Александр Леонов, из-за перевооружения на "Бук-М3" зенитно-ракетные комплексы "Бук- М2" больше не будут поставлять в Сухопутные войска.