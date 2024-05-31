Авиация РФ на параде в Минске – ждем очередную украинско-прибалтийскую истерию



Фронтовой бомбардировщик Су-34. 100 лет ВВС России: Праздничное шоу в подмосковном Жуковском. Фото Александра Качкаева для "Ленты.ру" Фронтовой бомбардировщик Су-34. 100 лет ВВС России: Праздничное шоу в подмосковном Жуковском. Фото Александра Качкаева для "Ленты.ру"

Парад в День Независимости в Минске в нынешнем году пройдет по особому сценарию – его концепция обсуждалась на встрече у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Государственному секретарю Совета Безопасности, Премьер-министру и Министру обороны Республики поставлена задача сделать парад максимально зрелищным и впечатляющим.

Как подчеркнул Глава государства, народ должен видеть, что такое белорусская армия, чем она занимается, что состоит на вооружении.

По словам генерал-лейтенанта А.Равкова, парад будет традиционным, но вместе с тем зрителей ожидают некоторые новшества. «Будет увеличено количество пеших коробок парадных расчетов за счет отдельных механизированных бригад и территориальных войск, а также число коробок механизированной колоны – их численность, по нашим предварительным расчетом, составит около 220 единиц техники», – сообщил он.

«Гостями парада станут представители Западного военного округа ВС России. На вертолетах Ка-52, самолетах Су-27 и Су-34 они войдут в состав воздушного эшелона», – заявил Министр обороны.

Раскрыта «тайна» – россияне на боевых летательных аппаратах будут принимать участие в празднике, посвященном Дню Независимости Беларуси! Услышав данную новость из уст руководителя оборонного ведомства, представители различных «экспертных» клубов и «независимых» СМИ, а также военно-политического руководства соседних стран, наверняка, в срочном порядке принялись переписывать свои доклады и речи. Еще бы – если ранее они истерили и оправдывали милитаризацию региона подразделениями и техникой НАТО тем, что после совместного белорусско-российского учения «Запад-2017», которое запланировано на сентябрь, Кремль оставит на территории Синеокой для «якобы» захвата Прибалтики и Украины, а, следовательно, и всей Восточной Европы свою технику и войска, то теперь, следуя их «логике», агрессия России на бедную Европу может начаться гораздо раньше – после 3 июля!

Какой удар нанесен по американским партнерам – Пентагон, стремясь всячески успокоить своих преданных вассалов-партнеров, стараясь успеть к концу лета передислоцировать с опережением всех сроков личный состав и технику для формирования необходимых батальонов в Польше и странах Балтии (14 сентября – официальная дата начала учения «Запад-2017»), может все-таки опоздать.

Очевидно, что с оглашением планов по параду в Беларуси, многомиллиардные затраты американских налогоплательщиков могут «сгореть» от гнева прибалтийской, польской и украинской политической «элиты». Ведь если российские самолеты останутся в Минске после праздничных мероприятий, то уже на следующий день Вашингтон ничем им не сможет помочь. Во-первых, никто не ожидал столь «подлых» и быстрых действий от белорусов и россиян, а, во-вторых, 4 июля в США выходной – день Независимости.

Так что в самое ближайшее время необходимо ждать гневных речей и заявлений в СМИ от экспертов «демократического» мира, а также некоторых политиков о начале поглощения Беларуси Россией и ее подготовке к агрессии с белорусской территории западных стран. Более того, раздадутся призывы в сторону американских властей в необходимости наличия в той же Литве, Латвии или Польше, а может и в Украине еще как минимум двух, а лучше пяти дивизий США.

К слову, в минувшем году в параде, посвященному Дню Независимости в Минске также принимали участие, как военнослужащие, так и самолеты ВС РФ и всемирного апокалипсиса не произошло!

Кроме пеших расчетов в текущем году зрители смогут увидеть и новинки белорусского оборонного сектора: РСЗО «Полонез» с новыми ракетами, боевые бронированные машины «Кайман» и V1, радиорелейные станции, мобильные зенитные артиллерийские комплексы 2К20 «Зенит» и другие образцы. В полном составе будет участвовать и эскадрилья из 12 вертолетов Ми-8МТВ-5, закупленных в России.

По окончании парада часть техники решено оставить на улицах Минска, чтобы горожане и гости столицы смогли разглядеть ее поближе и потрогать.

При этом, как подчеркнул Министр обороны, парад не будет рядовым, показным мероприятием. Репетиции к параду будут проходить в штатном режиме. «Все затраты на проведение парада внесены в те ассигнования, которые выделены Вооруженным Силам. Бюджет не увеличится», – добавил А.Равков.

Поэтому спекулировать на тему выделения дополнительных средств на парад тоже нет необходимости.

Подобные мероприятия демонстрируют мощь (например, как в России) и уровень развития вооруженных сил, способность армии выполнять задачи по предназначению, развивают патриотизм и гордость за свою страну.

Естественно, что такое благое дело не должно мешать в повседневной жизни простым гражданам, а также наносить какой-либо ущерб объектам гражданской инфраструктуры.

В этом вопросе белорусскому военному ведомству, нужно, например, брать на вооружение опыт тех же российских коллег.

Проводят военные парады и в соседних странах – России, Литве, Латвии и Эстонии, даже в Украине, где в финансовом секторе вообще кризис, причем тоже с привлечением иностранных военнослужащих.

В связи с этим хочется отметить, что пора заканчивать придумывать мифические угрозы. Сначала западные партнеры их создают, а потом сами же себя этим и пугают.

Владимир Вуячич