Иран отказывается от проекта по запуску человека в космос



Флаг Ирана. Фото: © Fotolia/ aaastocks Флаг Ирана. Фото: © Fotolia/ aaastocks

Дубай. 31 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Иранское космическое агентство отменяет проект по запуску человека в космос из-за слишком больших расходов, сообщило в среду местное агентство ИЛНА со ссылкой на заместителя главы организации Мохаммада Хомаюна Садра.

В 2013 году Иран произвел успешный запуск космического аппарата с обезьяной на борту.

Запуск иранского космического аппарата с человеком на борту планировался на 2018 год и должен был обойтись стране в $15-20 млрд.