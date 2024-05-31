Иран отказывается от проекта по запуску человека в космос
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Флаг Ирана. Фото: © Fotolia/ aaastocks
Дубай. 31 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Иранское космическое агентство отменяет проект по запуску человека в космос из-за слишком больших расходов, сообщило в среду местное агентство ИЛНА со ссылкой на заместителя главы организации Мохаммада Хомаюна Садра.
В 2013 году Иран произвел успешный запуск космического аппарата с обезьяной на борту.
Запуск иранского космического аппарата с человеком на борту планировался на 2018 год и должен был обойтись стране в $15-20 млрд.
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31.05.2017
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