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CBS: США вложили $40 млн в модернизацию системы ПРО на авиабазе в Арктике

01.06.2017 ТАСС 64 0
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Пентагон
Пентагон
Источник: Военное обозрение

Министерство обороны США вложило по меньшей мере $40 млн в модернизацию системы противоракетной обороны (ПРО) на авиабазе Туле, расположенной на севере Гренландии. Об этом сообщила телекомпания CBS.

По ее данным, к такому шагу американскую сторону, вероятно, подтолкнуло открытие "новой российской военной базе в Арктике", а также растущая угроза со стороны КНДР. Телекомпания уточнила, что речь идет о совершенствовании программного обеспечения радара, которое стоило порядка $40 млн , стоимость самого радара составляет $250 млн. Отмечается, что в настоящее время США обновляют шесть систем раннего обнаружения в разных точках земного шара.

"Наши технологии ПРО изменились, они стали более точными. И учитывая ситуацию в сфере распространения (ракет), которую мы наблюдаем по всему миру, возникает интерес к тому, чтобы принять реальные защитные меры", - сказал полковник американских ВВС Кристофер Иган, отвечающий за базу Туле. "Со временем мы перешили от самолетов к радиолокационным системам, позволяющим предупреждать о ракетном нападении и выполнять действия по ПРО", - добавил он.

В конце марта президент РФ Владимир Путин заявил, что военная деятельность России на арктических территориях носит исключительно локальный характер и не несет какой-то угрозы мировой безопасности. При этом он указал, что то, что "делают Соединенные Штаты на Аляске, имеет глобальный характер". "А там развивается система противоракетной обороны и эти системы как известно, одна из очень серьезных проблем сегодняшнего мира в сфере безопасности. И это не просто оборонная система, это часть ядерного потенциала, вынесенная на периферию", - сказал Путин.

Он отметил, что российская деятельность в Арктике связана с работой по воссозданию судоходства в этом регионе мира, обеспечению его безопасности. Путин заявил, что создаваемая инфраструктура будет иметь двойное и даже тройное назначение, на основе которой будет строиться деятельность Министерства по чрезвычайным ситуациям, проводиться научные исследования, вестись борьба с загрязнением окружающей среды.
31.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
КНДР
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
Ядерный щит

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