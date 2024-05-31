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Банкир выдал шесть миллиардов

01.06.2017 Коммерсантъ 59 0
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Петр Ладонщиков
Бывший первый вице-президент Фондсервисбанка Петр Ладонщиков
Источник: Рамиль Гали / Коммерсантъ

Бывший первый вице-президент Фондсервисбанка рассказал, куда исчезли деньги "Роскосмоса"

Как стало известно "Ъ", бывший первый вице-президент Фондсервисбанка Петр Ладонщиков, арестованный вместе с экс-владельцем этого кредитного учреждения Александром Воловником по обвинению в хищении принадлежащих "Роскосмосу" 1,38 млрд руб., заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В рамках сделки он дал показания о том, как и на какие именно компании из банка по поручению его бывшего собственника вывели 6 млрд руб. Близкий к следствию источник "Ъ" отмечает, что после изучения показаний господина Ладонщикова к уголовной ответственности могут привлечь владельцев фирм, участвовавших в афере, а господину Воловнику грозит более тяжкое обвинение - в организации преступного сообщества.

В отличие от бывшего владельца и президента Фондсервисбанка Александра Воловника, который отрицает свою вину, господин Ладонщиков ее сразу же признал, начав активно сотрудничать со следствием. В последующем господин Ладонщиков официально оформил свое сотрудничество со следствием, подписав с заместителем генпрокурора РФ Виктором Гринем досудебное соглашение. Теперь его дело согласно закону должно быть выделено в отдельное производство, а сам он может быть переведен из СИЗО под домашний арест.

Напомним, уголовное дело о хищении средств "Роскосмоса", размещенных в Фондсервисбанке, было возбуждено в августе 2015 года. По данным предварительного следствия, господин Воловник организовал хищение из банка не менее 1,38 млрд руб., которые выводились, в том числе за границу, через компании-однодневки, получавшие невозвратные кредиты. В конце апреля господин Воловник и предполагаемый соучастник хищений Петр Ладонщиков были арестованы решениями Тверского райсуда, в который обратились представители следственного департамента МВД. Теперь источник "Ъ" утверждает, что благодаря показаниям господина Ладонщикова сумма предполагаемых хищений выросла до 6 млрд руб., а кроме того, были установлены компании, получавшие в банке невозвратные кредиты, и сотрудники самого банка, участвовавшие в афере. "Решение о том, кто из них станет новыми обвиняемыми по делу, а кто сохранит нынешний статус свидетелей, будет принято в зависимости от их показаний",- отметил источник "Ъ".

Стоить отметить, что предварительное следствие, которое сначала велось в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования) и расследовалось довольно вяло, в начале этого года после вмешательства Генпрокуратуры резко активизировалось. Квалификацию преступления изменили на ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере с использованием служебного положения), а в конце апреля в СИЗО оказались первые предполагаемые участники хищений - господа Воловник и Ладонщиков. Теперь же, как предполагает близкий к следствию источник "Ъ", после всесторонней проверки показаний господина Ладонщикова и вероятных задержаний других участников хищений, экс-владельцу Фондсервисбанка Александру Воловнику могут инкриминировать более тяжкую ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

Между тем защита господ Воловника и Ладонщикова обжаловала их аресты в Мосгорсуде. Представители первого из них настаивали, что инкриминируемое ему преступление было совершено в ходе предпринимательской деятельности, предлагая перевести банкира из СИЗО под домашний арест. Адвокаты второго аргументировали необходимость домашнего ареста тем, что Тверской райсуд не учел раскаяние обвиняемого и его помощь следствию. Однако апелляционная инстанция оставила банкиров под стражей.


Муса Мурадов, Владислав Трифонов
31.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Коммерсантъ
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос

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