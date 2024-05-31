Важная причина, по которой Россия может проиграть в войне с Америкой (The National Interest, США)



Пороховой завод в Казани

Источник: © РИА Новости, Максим Богодвид Пороховой завод в КазаниИсточник: © РИА Новости, Максим Богодвид

Для проведения авиационной кампании нужна обширная и сложная система материально-технического обеспечения. Выпустите кучу ракет, сбросьте большое количество бомб, требующих крупных вложений в материалы и взрывчатые вещества, и в определенный момент вы столкнетесь с тем, что цепочка снабжения начинает испытывать перенапряжение.

Российская интервенция в Сирии длится почти 20 месяцев, и такое напряжение сил начинает сказываться.

Россия делает главную на авиацию, оказывая поддержку сирийскому диктатору Башару аль-Асаду. Иногда российские ВВС сбрасывают в Сирии больше бомб, чем Соединенные Штаты. Этому способствует меньшее время полета. Но добиваться высокой эффективности ударов мешает применение большого количества неуправляемых авиабомб.

По данным работающего в Британии Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате таких действий с начала кампании по сентябрь 2016 года погибло более девяти тысяч человек, в том числе, четыре тысячи мирных жителей.

В каждой бомбе есть взрывчатые вещества, а каждой ракете нужно топливо для реактивных двигателей, чтобы долететь от самолета или вертолета до цели на земле. "Эти удары, по некоторым оценкам, обескровили наши арсеналы почти на сорок процентов, - отметила влиятельная российская газета "Военно-промышленный курьер" в своей недавней статье о нехватке взрывчатых веществ в российской армии. - А быстрого способа пополнить запасы просто нет".

Хорошая новость для России состоит в том, что взрывчатых веществ и ракетного топлива у нее достаточно для того, чтобы вести войну еще долгие годы, если это будет необходимо. А плохая - что сокращение запасов лишит ее возможности вести масштабный конфликт. Но если говорить откровенно, это маловероятно.

В большинстве случаев у России нет недостатка в сырье, однако постсоветский спад в оборонной промышленности негативно отразился на количестве и качестве выпускаемой продукции.

После роспуска Советского Союза в декабре 1991 года началось банкротство научно-исследовательских институтов и производственных предприятий. Они теряли ценных рабочих и утрачивали техническую документацию. Станки превращались в металлолом. Разорился Бийский химический комбинат, одно из ведущих в СССР предприятий по производству баллиститных порохов и смесевого твердого ракетного топлива.

Многолетние усилия пошли прахом. Производство остановилось. Сегодня на российских предприятиях, занимающихся производством взрывчатых веществ, часто нарушаются правила безопасности, а России не хватает квалифицированных инженеров. Чтобы открыть новый завод по производству взрывчатых веществ, чего Россия не делала уже несколько десятилетий, требуются большие усилия, огромные средства и многолетний труд.

Как отмечает "Военно-промышленный курьер", инженерные должности на оборонных предприятиях и в НИИ обесценились, а специалисты лишились многих привилегий советской эпохи, таких как жилье и детские сады для работников заводов. Что еще важнее, у Советов была централизованная система по распределению выпускников вузов, которые занимали имеющиеся вакансии. Сегодня многие молодые россияне предпочитают уходить в другие сферы.

В России только одна компания занимается производством перхлората аммония, который является важнейшим веществом для изготовления ракетного топлива. Справедливости ради надо сказать, что и в США перхлорат аммония производит только одна фирма. Но российская компания "Анозит" сталкивается с финансовыми проблемами, о чем сообщает газета.

Предприятия работают, но без стабильных заказов им приходится искать дорогостоящие компромиссы, откладывая необходимую модернизацию и ремонт. Самая большая проблема заключается в том, что российские заводы просто отстают от потребностей времени.

"Если не принять меры, российская армия уже в ближайшее время останется без боеприпасов, танки, корабли, самолеты и вертолеты превратятся в обычное средство передвижения", - предупреждает газета.

Возможно, это преувеличение. И в ближайшее время никто не сможет сказать, что российская авиация не добилась никаких результатов. Она помогла обеспечить устойчивость режиму Асада и дала отпор повстанцам, которые несколько лет пытаются его свергнуть. А российское присутствие в Сирии является главным фактором, препятствующим масштабной американской интервенции.

Но российская армия несет немалые издержки. Однако это издержки краткосрочного характера. Последствия для тех, кто живет в Сирии, более серьезные, долговременные, а может, и постоянные.

Роберт Бекхузен (Robert Beckhusen)