Корабли Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы в ходе учений в Финском заливе
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Малый противолодочный корабль "Казанец"
Источник: onlocation.ru
После стрельб корабли отработали элементы маневрирования и обороны на незащищенном рейде
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Малый противолодочный корабль "Казанец" и базовый тральщик БТ-115 Ленинградской военно- морской базы Балтийского флота провели в акватории Финского залива артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли условного противника, говорится в сообщении Минобороны России.
"Комплекс артиллерийских стрельб проводился по буксируемому корабельному щиту, имитировавшему надводный корабль условного противника", - говорится в сообщении.
После стрельб корабли отработали элементы маневрирования и обороны на незащищенном рейде, провели учения по связи и противовоздушной обороне. После завершения маневров они вернулись в пункт базирования.
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31.05.2017
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