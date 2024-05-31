Северный флот будет патрулировать Арктику на регулярной основе
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Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий во время прохода авианосной группы Северного флота России в Норвежском море. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / The Norwegian Armed Forces
СЕВЕРОМОРСК, 31 мая - РИА Новости. Северный флот будет нести боевое дежурство под водой и в воздухе в различных районах Северного Ледовитого океана на регулярной основе, такая задача стоит перед флотом на вторую половину 2017 года, сообщил журналистам в среду командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов.
"Мы на регулярной основе будем присутствовать в различных районах Северного Ледовитого океана, нести боевое дежурство под водой и в воздухе, обеспечивать безопасность судоходства на трассе Северного морского пути", - сказал он.
Наряду с этим, отметил Евменов, продолжится исследование и изучение Арктики.
"Это целый комплекс гидрографических и океанографических работ, в том числе и научная деятельность по уточнению границ территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане", - сказал командующий.
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31.05.2017
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