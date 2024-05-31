Верфь "Хантингтон ингаллс индастриз" передала ВМС США 14-ю АПЛ класса "Вирджиния"



Строительство 13-й многоцелевой АПЛ класса «Вирджиния». Фото: forums.airbase.ru Строительство 13-й многоцелевой АПЛ класса «Вирджиния». Фото: forums.airbase.ru

ЦАМТО, 31 мая. Верфь "Хантингтон ингаллс индастриз" (Huntington Ingalls Industries – HII) 26 мая сообщила о состоявшейся церемонии передачи ВМС США многоцелевой атомной подводной лодки (АПЛ) SSN-787 "Вашингтон" класса "Вирджиния".

Строительство данной подлодки началось в сентябре 2011 года, а о присвоении ей наименования "Вашингтон" было объявлено 7 февраля 2013 года. Церемония закладки киля прошла 22 ноября 2014 года, церемонии крещения – 5 марта 2016 года. Испытания АПЛ группой технического контроля и проверок ВМС США (INSURV) завершились в начале этого месяца. Ввод подлодки в боевой состав ВМС США запланирован на конец 2017 года. SSN-787 "Вашингтон" стала седьмой подлодкой класса "Вирджиния", построенной подразделением "Ньюпорт-Ньюс" и 14-й АПЛ серии.

Подводные лодки класса "Вирджиния" – это многоцелевые АПЛ, предназначенные для действий на больших и малых глубинах, противолодочной и противокорабельной борьбы, нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк", ведения наблюдения и разведки, асимметричных боевых действий, доставки групп боевых пловцов, установки морских мин.

Как сообщал ЦАМТО, строительство подводных лодок класса "Вирджиния" осуществляется совместно компаниями "Ньюпорт-Ньюс шипбилдинг" (подразделение "Хантингтон ингаллс индастриз") и "Дженерал дайнемикс электрик бот". Стоимость постройки АПЛ оценивается в 2,7 млрд. долл. Каждая компания строит определенные компоненты каждой субмарины (по существу 50 на 50) и поочередно выполняет их финальную сборку и поставку. Головная подлодка серии, SSN-774 "Вирджиния", которая вошла в состав ВМС США 23 октября 2004 года, была построена "Дженерал дайнемикс".

Всего для ВМС США, последовательно совершенствуя боевые возможности, планируется построить до 30 АПЛ серии "Вирджиния". До настоящего времени ВМС США были переданы 13 субмарин: "Вирджиния" (SSN-774), "Гавайи" (SSN-776), "Нью-Гемпшир" (SSN-778), "Миссури" (SSN-780), "Миссисипи" (SSN-782) и "Иллинойс" (SSN-786), построенные "Дженерал дайнемикс электрик бот", а также "Техас" (SSN-775), "Норт Каролина" (SSN-777), "Нью-Мексико" (SSN-779), "Калифорния" (SSN-781), "Миннесота" (SSN-783), "Норт Дакота" (SSN-784) и "Джон Уорнер" (SSN-785), построенные "Ньюпорт-Ньюс шипбилдинг".

SSN-787 является четвертой АПЛ новой модификации "Блок.3". Подлодки данной модификации на 20% модифицированы по сравнению с предыдущей версией. Они отличаются перепроектированной носовой частью для размещения гидроакустической станции новой конструкции, а также двумя новыми пусковыми установками VPT (Virginia Payload Tube), которые заменили двенадцать 21-дюймовых отдельных вертикальных пусковых труб для запуска КРМБ "Томагавк" (TLAMS), которыми оборудованы АПЛ "Вирджиния" текущей версии. Каждая пусковая установка диаметром 87 футов (2,1 м) вмещает по шесть КРМБ "Томагавк". Реактор АПЛ не требует перезагрузки ядерным топливом в течение запланированного срока эксплуатации (33 года), что снижает затраты на эксплуатацию и увеличивает продолжительность выполнения боевых задач. В конструкцию АПЛ внесены и другие изменения для повышения ее боевых возможностей.