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Рособоронэкспорт проведет рекордное количество встреч на Петербургском международном экономическом форуме

01.06.2017 ЦАМТО 38 0
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Стенд ОАО "Рособоронэкспорт"
Стенд ОАО "Рособоронэкспорт"
Источник: Sputnik/ Evgeny Biyatov

ЦАМТО, 31 мая. Рособоронэкспорт примет участие в Петербургском международном экономическом форуме ПМЭФ-2017. На "полях" форума гендиректор Александр Михеев и топ-менеджмент государственного спецэкспортера проведут более 20 встреч с руководителями и представителями деловых кругов России и иностранных государств.

"Мы наметили очень плотную программу работы с российскими и иностранными бизнес-партнерами. Одно из главных мероприятий – участие во встрече на высшем уровне с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, где будут подняты вопросы военно-технического сотрудничества наших стран. О конкретных проектах пойдет речь на встречах с руководителями крупных индийских компаний", – сообщил А.Михеев.

Представители Рособоронэкспорта и высшего руководства некоторых иностранных государств и их силовых ведомств обсудят перспективы взаимодействия. В частности, запланированы переговоры с высшими лицами Бурунди.

С представителями крупнейшей индийской корпорации Larsen & Toubro Limited Рособоронэкспорт обсудит проекты технологической кооперации. Один из пунктов встречи – совместное участие в создании воздухонезависимой энергетической установки для подводных лодок.В повестке также совместные мероприятия с российскими партнерами в рамках круглого стола Made in Russia, руководством , Сбербанка России, Газпромбанка и других структур, активно участвующих в реализации проектов военно-технического сотрудничества страны.

В Рособоронэкспорте уверены, что форум позволит сфокусироваться на приоритетных направлениях российского экспорта, найти пути решения вопросов экономического взаимодействия с иностранными заказчиками и банковского обслуживания контрактов, заключаемых спецэкспортером.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".
31.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Бурунди
Индия
Россия
Компании
РОЭ

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