Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу ознакомился с "Порталом оборонных технологий" в КВЦ "Патриот"



Минобороны РФ

Источник: Михаил Джапаридзе/ТАСС Минобороны РФИсточник: Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЦАМТО, 31 мая. В рамках подготовки к проведению форума "Армия-2017" в КВЦ "Патриот" состоялась презентация автоматизированной информационно-аналитической системы "Портал оборонных технологий", а также открыт пункт отбора на военную службу по контракту. Их осмотрел министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Портал оборонных технологий", запуск которого планируется к началу форума "АРМИЯ-2017", предназначен для создания единого информационного ресурса по инновационным предложениям и разработкам российских предприятий в интересах Вооруженных Сил с целью поддержки инновационной деятельности в Минобороны России.

Система обеспечивает взаимодействие заинтересованных субъектов инновационной деятельности Минобороны через специально создаваемый единый информационный ресурс, обеспечивающий поддержку принятия решений по внедрению инноваций, а также предполагает использование инструментов комплексного анализа и визуализации отчетных материалов.

На следующем этапе "Портал оборонных технологий" будет представлять собой единое информационное пространство по инновационным технологиям военного ведомства, что позволит обеспечить органы военного управления актуальной информацией в режиме реального времени.

Разработка является совместным проектом "Инжиниринговой компании инновационных проектов" и Института инженерной . Координацию проекта осуществляет главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны. Система является полностью российской разработкой, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.