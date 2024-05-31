В Санкт-Петербурге состоялась научная конференция, посвященная инновациям в кораблестроении
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Модель нового российского авианосца, представленная ФГУП "Крыловский государственный научный центр" . Февраль 2015г.
Источник: Александр Емельяненков/ РГ
ЦАМТО, 31 мая. В Санкт-Петербурге, в Крыловском государственном научном центре под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева прошла научно-практическая конференция на тему: "Кораблестроение. Инновации и эффективность".
Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в форуме приняли участие начальники органов военного управления Главного командования Военно-морского флота, руководство Военного учебно-научного центра ВМФ, генеральные конструкторы кораблей, руководители проектно-конструкторских бюро и предприятий ОПК, работающих в интересах флота.
На конференции был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с повышением качества и боевой эффективности строящихся надводных кораблей и подводных лодок новых поколений в условиях активного развития передовых технологий.
Участники мероприятия обсудили перспективы дальнейшей реализации государственной Кораблестроительной программы на период до 2050 года.
Также были рассмотрены актуальные вопросы обеспечения жизненного цикла боевых кораблей и подводных лодок, организации их сервисного обслуживания, ремонта и модернизации.
"Конференция показала готовность Главного командования ВМФ, руководства Крыловского центра, организаций и предприятий ОПК к дальнейшему тесному взаимодействию в вопросах развития отечественного Военно-морского флота, его оснащения перспективными кораблями и подводными лодками, способными эффективно выполнять задачи в Мировом океане. Мы, можно сказать, сегодня сверили наш курс. Идем верно", – отметил адмирал Владимир Королев, подводя итоги форума.
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31.05.2017
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