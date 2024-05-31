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В Санкт-Петербурге состоялась научная конференция, посвященная инновациям в кораблестроении

01.06.2017 ЦАМТО 36 0
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Модель авианосца
Модель нового российского авианосца, представленная ФГУП "Крыловский государственный научный центр" . Февраль 2015г.
Источник: Александр Емельяненков/ РГ

ЦАМТО, 31 мая. В Санкт-Петербурге, в Крыловском государственном научном центре под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева прошла научно-практическая конференция на тему: "Кораблестроение. Инновации и эффективность".

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в форуме приняли участие начальники органов военного управления Главного командования Военно-морского флота, руководство Военного учебно-научного центра ВМФ, генеральные конструкторы кораблей, руководители проектно-конструкторских бюро и предприятий ОПК, работающих в интересах флота.

На конференции был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с повышением качества и боевой эффективности строящихся надводных кораблей и подводных лодок новых поколений в условиях активного развития передовых технологий.

Участники мероприятия обсудили перспективы дальнейшей реализации государственной Кораблестроительной программы на период до 2050 года.

Также были рассмотрены актуальные вопросы обеспечения жизненного цикла боевых кораблей и подводных лодок, организации их сервисного обслуживания, ремонта и модернизации.

"Конференция показала готовность Главного командования ВМФ, руководства Крыловского центра, организаций и предприятий ОПК к дальнейшему тесному взаимодействию в вопросах развития отечественного Военно-морского флота, его оснащения перспективными кораблями и подводными лодками, способными эффективно выполнять задачи в Мировом океане. Мы, можно сказать, сегодня сверили наш курс. Идем верно", – отметил адмирал Владимир Королев, подводя итоги форума.
31.05.2017
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ЦНИИ им. Крылова

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