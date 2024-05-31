Северный флот получил системы С-400, комплексы "Бастион и "Панцирь", ждет новые корабли - командующий



Большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 на якоре в Финском заливе, 21.08.2016

Источник: Curious / forums.airbase.ru Большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 на якоре в Финском заливе, 21.08.2016Источник: Curious / forums.airbase.ru

Североморск. 31 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Северный флот РФ в ближайшие время будет усилен новым фрегатом с управляемым ракетным оружием "Адмирал Горшков" и большим десантным кораблем "Иван Грен", сообщил командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов.

"В ближайшей перспективе мы ожидаем пополнения состава флота фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", большим десантным кораблём "Иван Грен", другими кораблями и судами, находящимися на различных стадиях строительства и испытаний", - сказал Н.Евменов журналистам в среду.

"За последние годы мы освоили ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955 "Борей", один из которых - "Юрий Долгорукий" - успешно эксплуатируется на Северном флоте", - сообщил он.

Н.Евменов сказал, что состав Северного флота РФ пополнили океанографическое исследовательское судно "Янтарь", корабль специального назначения "Юрий Иванов", новые противодиверсионные катера "Грачонок".

Командующий сообщил, что на Северном флоте недавно были приняты на вооружение зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".

"Сухопутные и береговые войска получили от промышленности и успешно освоили береговые ракетные комплексы "Бастион", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", - скзал Н.Евменов.

По его словам, на вооружение новых арктических подразделений поступает техника, специально разработанная для эксплуатации в условиях Крайнего Севера.

"Это и снегоходы с отапливаемыми кабинами, двухзвенные снегоболотоходы нового поколения, квадроциклы. Только за первое полугодие текущего года мы получили более 100 единиц современных образцов вооружения, военной и специальной техники", - сказал командующий.

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" планируется передать флоту в ноябре 2017 года, сообщил ранее начальник управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников.

Корабли проекта 22350 создаются с применением технологии "стелс". Благодаря оригинальной архитектуре надстройки у кораблей снижена отражающая поверхность, что понижает их радиолокационную заметность. Фрегаты предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.