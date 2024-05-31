Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел выездное заседание Коллегии военного ведомства



Сергей Шойгу

Источник: Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости Сергей ШойгуИсточник: Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

ЦАМТО, 31 мая. В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 31 мая провел выездное заседание Коллегии военного ведомства.

В заседании приняли участие руководящий состав Вооруженных Сил, представители органов государственной власти, оборонно-промышленного комплекса, общественных и других организаций.

В рамках рассмотрения выполнения майских указов Президента России 2012 года и его поручений по итогам совещаний в Сочи обсуждался ход реализации Плана деятельности Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на 2016-2020 годы, а также вопросы подготовки к Международному военно-техническому форуму "АРМИЯ-2017", совершенствования информационных технологий Вооруженных Сил путем использования автоматизированных систем военного назначения и реализации программы "Эффективная армия".

Ниже основные тезисы доклада С.Шойгу приведены в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Во вступительном слове глава военного ведомства заявил, что сегодня РВСН поддерживаются на уровне, позволяющем гарантированно решать задачи ядерного сдерживания.

"В боеготовом состоянии находятся 99% пусковых установок, из них более 96% – в постоянной готовности к немедленному пуску. Разрабатываются перспективные ракетные комплексы, способные преодолевать эшелонированную противоракетную оборону. Активно ведется перевооружение четырех соединений на ракетный комплекс "Ярс" подвижного и шахтного базирования", – сообщил генерал армии Сергей Шойгу.

"В результате к концу года уровень оснащенности современным вооружением и военной техникой РВСН будет доведен до 66%", – подчеркнул министр обороны и отметил, что техническое совершенствование РВСН будет продолжено.

Перейдя к вопросу подготовки к Международному военно-техническому форуму "АРМИЯ-2017", глава военного ведомства заявил, что, как показали итоги прошлого года, данное мероприятие превратилось в одну из ведущих мировых выставок вооружения и военной техники. В его работе приняло участие более полумиллиона человек, что в два раза больше, чем в 2015 году.

"Расширилась статическая экспозиция Форума. Количество экспонатов увеличилось в 1,5 раза и превысило 11 тысяч. Свою продукцию представили 58 оборонных предприятий и холдингов из 13 стран. Впервые были развернуты национальные экспозиции предприятий оборонно-промышленных комплексов Армении, Белоруссии, Казахстана, Малайзии и Пакистана", – сообщил генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, более масштабной стала и динамическая программа. В ней было задействовано свыше 250 перспективных образцов вооружения и техники. В специальном показе были представлены 13 новых разработок беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов, а также перспективное бронетанковое вооружение, созданное на базе платформ "Армата", "Бумеранг" и "Курганец".

Министр обороны напомнил, что в этом году Форум пройдет с 22 по 27 августа на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона Алабино, аэродрома Кубинка, во всех военных округах и на Северном флоте.

"Форум обещает стать беспрецедентным как по масштабу, так и по насыщенности мероприятий. Уже приглашено более 100 иностранных делегаций", – заявил глава военного ведомства.

Говоря об особенностях выставки, генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что впервые показ вооружения, военной и специальной техники на полигоне Алабино будет проведен в ночное время. Также впервые планируется продемонстрировать возможности морских робототехнических комплексов.

"В научно-деловой программе примут участие известные общественные деятели и ведущие ученые. Помимо этого, в рамках Форума пройдут международные выставки вооружения, военной техники и боеприпасов, а также "Интеллектуальные промышленные технологии – 2017". Будут показаны высокопроизводительное оборудование и технологии для технического перевооружения предприятий промышленности", – проинформировал министр обороны.

"Необходимо сделать все, чтобы Форум был организован на самом высоком уровне", – поставил задачу глава военного ведомства.

Коснувшись вопроса совершенствования информационных технологий Вооруженных Сил, министр обороны отметил, что информация – это один из ключевых факторов достижения превосходства в вооруженном противоборстве.

"Поэтому сегодня для более эффективного управления войсками активно внедряются новые технологии по сбору сведений, их обработке и представлению", – заявил генерал армии Сергей Шойгу.

Он сообщил, что в интересах Вооруженных Сил формируется Единое информационное пространство с банком данных, количество пользователей которого превышает 180 тыс. и ежегодно растет более чем на 30%.

"В Единое информационное пространство уже интегрированы автоматизированные системы 51 федерального органа исполнительной власти. Повышается оснащенность Национального центра управления обороной. С 2014 года уровень его автоматизации вырос в 7 раз", – уточнил глава военного ведомства.

По его словам, на испытательной площадке в парке "Патриот" ведется апробация перспективных технологий обработки данных. В этой работе активно участвуют ведущие предприятия оборонной промышленности, научно-исследовательские организации, военные вузы и научные роты.

"Сегодня обсудим пути дальнейшего развития информационного обеспечения армии и флота", – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Перейдя к заключительному вопросу повестки заседания, министр обороны напомнил, что в 2014 году в целях оптимизации расходов был проведен комплексный анализ основных затрат, и по его результатам разработана программа "Эффективная армия".

"Ее реализация позволила сэкономить свыше 40 млрд. . Нам удалось повысить эффективность использования бюджетных средств по таким направлениям, как военное образование, капитальное строительство, медицинское и тыловое обеспечение", – сообщил генерал армии Сергей Шойгу.

Он также отметил, что хорошие результаты достигнуты и в обеспечении военнослужащих служебным жильем.

"Учитывая, что потребности в служебном фонде нередко превышают наши возможности, было решено увеличить до рыночного уровня размер денежной компенсации за наем жилых помещений офицерами и прапорщиками", – сказал глава военного ведомства.

По его словам, сегодня служебное жилье преимущественно строится там, где его не хватает или совсем нет, а снять квартиру или комнату не представляется возможным.

"Такой подход позволяет существенно экономить бюджетные средства, выделяемые Министерству обороны на решение жилищного вопроса", – подчеркнул министр обороны.

Глава военного ведомства отметил, что программа "Эффективная армия" также предусматривает переход на единые стандарты строительства зданий и сооружений с использованием современных технологий.

"Это позволяет сократить сроки проектирования и строительства в два раза, снизить стоимость возводимых объектов за счет унификации в два с половиной раза, уменьшить затраты на эксплуатационное содержание объектов более чем в три раза", – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

В заключении министр обороны подчеркнул, что это далеко не полный перечень эффективных решений, применяемых в повседневной деятельности Вооруженных Сил.