Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Компания "Аселсан" подписала контракт на поставку прицельных контейнерных систем "Аселпод" ВВС Пакистана

01.06.2017 ЦАМТО 36 0
0
Понравилась новость?
 0
JF-17
Истребитель-бомбардировщик китайско-пакистанской разработки JF-17 Thunder
Источник: Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 31 мая. Турецкая компания "Аселсан" (Aselsan) объявила о подписании с Пакистаном второго контракта на поставку прицельных контейнерных систем "Аселпод" (Aselpod), предназначенных для оснащения самолетов истребительной авиации.

Как сообщает "Дейли Сабах" со ссылкой на сообщение, размещенное "Аселсан" на портале публичного раскрытия информации, стоимость продажи составила 24,9 млн. долл.

ВВС Пакистана разместили заказ на поставку 16 контейнерных систем "Аселпод" для оснащения легких реактивных истребителей JF-17 "Тандер", разработанных специалистами "Ченгду аэроспейс корпорэйшн" при участии "Пакистан аэронотикал комплекс" (Pakistan Aeronautical Complex – РАС). На текущий момент JF-17 состоят на вооружении только ВВС Пакистана.

Первый экспортный контракт на поставку систем "Аселпод" для JF-17, производящихся на предприятии РАС в Камре, компания "Аселсан" заключила с Пакистаном в июне прошлого года.

Ранее контейнеры были интегрированы на борт истребителей F-16 и F-4 ВВС Турции.

Как сообщал ЦАМТО, НИОКР по проекту "Аселпод" были начаты компанией "Аселсан" в середине 2006 года после получения контракта на сумму 51 млн. долл. на разработку замены для маловысотной инфракрасной прицельно-навигационной системы AN/AAQ-14 LANTIRN.

Масса контейнера "Аселпод" составляет 235 кг. Прицельная контейнерная система оснащается камерами высокого разрешения (дневными и инфракрасными), двухдиапазоным лазерным дальномером-целеуказателем, лазерной системой подсветки целей, лазерным указателем, а также записывающим устройством емкостью 128 Гб.
31.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Пакистан
Турция
Продукция
F-16
F-4
FC-1
Компании
Aselsan

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.06 00:27
  • 4
США нужно больше "Рейдеров"
  • 01.06 00:12
  • 25
Ракету для запуска корабля "Федерация" назовут "Союз-5"
  • 31.05 23:36
  • 24
О модернизации танков Т-80БВ
  • 31.05 23:19
  • 17
ОДК завершила второй этап летных испытаний новейшего авиационного двигателя ПД-14
  • 31.05 23:10
  • 2
Если Россия или Китай воспользуются этим недостатком американской армии, жди беды (The National Interest, США)
  • 31.05 22:17
  • 8
Застряли за границей
  • 31.05 21:51
  • 960
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.05 21:49
  • 24
"Калашников" показал комплект модернизации для АК-74
  • 31.05 21:35
  • 2
Разжалованная наука
  • 31.05 21:01
  • 13
Генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин: "Марсианские экспедиции станут возможны не ранее 40-х годов"
  • 31.05 19:49
  • 38
Боеприпасы и пути развития стрелкового вооружения
  • 31.05 19:40
  • 20
Спецназ укроют плащами-невидимками
  • 31.05 19:39
  • 610
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 31.05 19:28
  • 8
Росгвардия возвращает имя Дзержинского и Красное Знамя
  • 31.05 19:16
  • 4885
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы