Компания "Аселсан" подписала контракт на поставку прицельных контейнерных систем "Аселпод" ВВС Пакистана



Истребитель-бомбардировщик китайско-пакистанской разработки JF-17 Thunder

Источник: Марина Лысцева/ТАСС Истребитель-бомбардировщик китайско-пакистанской разработки JF-17 ThunderИсточник: Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 31 мая. Турецкая компания "Аселсан" (Aselsan) объявила о подписании с Пакистаном второго контракта на поставку прицельных контейнерных систем "Аселпод" (Aselpod), предназначенных для оснащения самолетов истребительной авиации.

Как сообщает "Дейли Сабах" со ссылкой на сообщение, размещенное "Аселсан" на портале публичного раскрытия информации, стоимость продажи составила 24,9 млн. долл.

ВВС Пакистана разместили заказ на поставку 16 контейнерных систем "Аселпод" для оснащения легких реактивных истребителей JF-17 "Тандер", разработанных специалистами "Ченгду аэроспейс корпорэйшн" при участии "Пакистан аэронотикал комплекс" (Pakistan Aeronautical Complex – РАС). На текущий момент JF-17 состоят на вооружении только ВВС Пакистана.

Первый экспортный контракт на поставку систем "Аселпод" для JF-17, производящихся на предприятии РАС в Камре, компания "Аселсан" заключила с Пакистаном в июне прошлого года.

Ранее контейнеры были интегрированы на борт истребителей F-16 и F-4 ВВС Турции.

Как сообщал ЦАМТО, НИОКР по проекту "Аселпод" были начаты компанией "Аселсан" в середине 2006 года после получения контракта на сумму 51 млн. долл. на разработку замены для маловысотной инфракрасной прицельно-навигационной системы AN/AAQ-14 LANTIRN.

Масса контейнера "Аселпод" составляет 235 кг. Прицельная контейнерная система оснащается камерами высокого разрешения (дневными и инфракрасными), двухдиапазоным лазерным дальномером-целеуказателем, лазерной системой подсветки целей, лазерным указателем, а также записывающим устройством емкостью 128 Гб.