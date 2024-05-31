Корпорация УВЗ впервые представила колесный экскаватор на выставке СТТ 2017
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Экскаваторы одноковшовые ЭО-33211А и ЭО-33222А
Источник: makeev-dv.livejournal.com
ЦАМТО, 31 мая. Премьерой выставки "Строительная техника и технологии 2017" в Москве стал колесный одноковшовый полноповоротный экскаватор ЭО-33222А массой 19 тонн, произведенный на Уралвагонзаводе (головном предприятии корпорации УВЗ).
Данная новинка представлена в числе перспективных разработок на стенде интегрированной структуры УВЗ.
Колесный экскаватор ЭО-33222А оснащен двигателем ЯМЗ-534 мощностью 135 кВт, современной гидросистемой, которая обеспечивает плавное и комфортное управление и совмещает до трех операций одновременно. Установлена современная информативная и легко читаемая приборная панель. Для выполнения прецизионно точных операций реализована функция "вторая скорость рукоятки". Также разработана линейка ковшей разной вместимости от 0,45 куб. м до 1,05 куб. м, реализована возможность подключения активного оборудования, такого как гидромолот, ковш-планировщик с изменяемым углом наклона, грейфер и так далее.
Многие узлы колесного экскаватора максимально унифицированы с узлами гусеничного, который также представлен на стенде УВЗ.
Гусеничный экскаватор ЭО-41211А массой 23 тонны был продемонстрирован широкой общественности год назад. Его преимуществом является оригинальный гусеничный движитель с консольным расположением опорных катков, что обеспечивает легкий доступ к узлам и механизмам, гарантирует высокую степень самоочищаемости элементов ходовой части. Техника Уралвагонзавода по своим характеристикам (производительность, экономичность, ресурс) соответствует зарубежным аналогам.
На стенде УВЗ также представлены две серийные машины производства "ЧТЗ-УРАЛТРАК". Бульдозер Б11 – полностью российский продукт, оснащен гидромеханической трансмиссией производства ЧТЗ и двигателем ЯМЗ. На тракторе – модульные бортредукторы и вынесенные оси прокачки тележек, что повышает надежность ходовой части. Потребители отмечают современный дизайн с облицовкой капота и кабины из композитных материалов.
Колесный погрузчик грузоподъемностью 6,5 тонн имеет трансмиссию и мосты от одного из ведущих мировых брендов, импортную гидравлику и систему управления. Эта машина уже несколько лет серийно изготавливается на ЧТЗ. Причем на ее базе выпускается также бульдозер-компактор, который предназначен для работы на полигонах ТБО, сообщает пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод".
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31.05.2017
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