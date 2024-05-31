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Завершение испытаний и принятие на вооружение истребителя Су-35С ожидается в конце 2017 года

01.06.2017 ЦАМТО 36 0
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Истребитель Су-35С
Истребитель Су-35С
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

ЦАМТО, 31 мая. Завершение испытаний и принятие на вооружение истребителя Су-35С ожидается в конце 2017 года, заявил в беседе с журналистами заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

"На сегодняшний день в частях ВКС проходят опытную эксплуатацию и войсковые испытания более 50 самолетов, – пояснил замглавы военного ведомства.

Заключительный этап государственных испытаний предполагает, в том числе, проведение мероприятий по оценке эффективности применения нового вооружения на сверхманевренных режимах, бортового оборудования и комплексов автоматизированных систем управления самолетом.

По итогам заседания государственной комиссии, рассматривающей ход испытаний самолета Су-35С в 929 Государственном летно-испытательном центре имени В.П.Чкалова в Ахтубинске, Юрий Борисов дал высокую оценку качеству выполненных работ по самолету.

Он также подчеркнул, что "летный состав, эксплуатирующий Су-35С в Сирийской Арабской Республике, очень высоко оценивает качество самолетов, его боевые и эксплуатационные характеристики".

Помимо этого, замминистра проверил ход испытаний истребителя пятого поколения Т-50.

"Работы по Т-50 идут по графику, самолет уже подтвердил ряд летно-технических характеристик, которые Минобороны предъявляет к этому перспективному изделию. В конце 2017 года мы ожидаем начала летных испытаний Т-50 с новыми двигателями", – цитирует Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации Юрия Борисова.
31.05.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
ПАК ФА
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения

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