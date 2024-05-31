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Россия и Индия обсудят создание анаэробной установки для подводных лодок

01.06.2017 РИА Новости 34 0
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Подводная лодка. Архивное фото
Подводная лодка. Архивное фото
Источник: © Фото : Главный штаб ВМФ России

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" в рамках Петербуржского экономического форма обсудит с индийской корпорацией Larsen & Toubro перспективы совместного создания воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установки для подводных лодок, сообщает в среду пресс-служба российской компании.

Главное преимущество анаэробной энергоустановки - увеличение скрытности подводной лодки; субмарина получает возможность дольше находиться под водой без всплытия для зарядки батарей.

"С представителями крупнейшей индийской корпорации Larsen & Toubro Limited "Рособоронэкспорт" обсудит проекты технологической кооперации. Один из пунктов встречи - совместное участие в создании воздухонезависимой энергетической установки для подводных лодок", - говорится в релизе.

Россия и Индия - крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС - российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет Индии оружие и военную технику более чем на 4 миллиарда .
31.05.2017
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принадлежат РИА Новости
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