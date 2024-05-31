Глава "Рособоронэкспорта" встретится с премьером Индии на ПМЭФ-2017
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Источник: © РИА Новости . Максим Блинов
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в рамках Петербуржского экономического форума примет участие во встрече на высшем уровне с премьер-министром Индии Нарендрой Моди для обсуждения вопросов двустороннего военно-технического сотрудничества, сообщили журналистам в среду в пресс-службе компании.
На "полях" форума Михеев и топ-менеджмент государственного спецэкспортера проведут более 20 встреч с руководителями и представителями деловых кругов России и иностранных государств. В числе прочих, запланированы переговоры с высшими лицами Бурунди и Зимбабве.
"Мы наметили очень плотную программу работы с российскими и иностранными бизнес-партнерами. Одно из главных мероприятий - участие во встрече на высшем уровне с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, где будут подняты вопросы военно-технического сотрудничества наших стран. О конкретных проектах пойдет речь на встречах с руководителями крупных индийских компаний", - цитирует Михеева пресс-служба "Рособоронэкспорта".
Россия и Индия - крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС - российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет Индии оружие и военную технику более чем на 4 миллиарда .
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31.05.2017
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