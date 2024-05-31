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Шойгу рассказал о подготовке к форуму "Армия-2017"

01.06.2017 РИА Новости 36 0
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Армия-2016
Международный военно-технический форум "Армия-2016"
Источник: Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

КУБИНКА (Московская область), 31 мая - РИА Новости. Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона Алабино, аэродрома Кубинка, во всех военных округах и на Северном флоте, сообщил в среду на выездном заседании коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Форум обещает стать беспрецедентным как по масштабу, так и по насыщенности мероприятий. Уже приглашено более 100 иностранных делегаций, - сказал он. - Впервые показ вооружения, военной и специальной техники на полигоне Алабино будет проведен в ночное время. Также впервые планируется продемонстрировать возможности морских робототехнических комплексов".

По его словам, в научно-деловой программе примут участие известные общественные деятели и ведущие ученые. Глава Минобороны отметил, что "в рамках форума пройдут международные выставки вооружения, военной техники и боеприпасов, а также "интеллектуальные промышленные технологии-2017". Будут показаны высокопроизводительное оборудование и технологии для технического перевооружения предприятий промышленности.

"Необходимо сделать все, чтобы форум был организован на самом высоком уровне", - поставил задачу министр.

Он напомнил, что "итоги прошлого года показали: форум превратился в одну из ведущих мировых выставок вооружения и военной техники, в его работе приняли участие более полумиллиона человек, что в два раза больше, чем в 2015 году".

"Расширилась статическая экспозиция форума, количество экспонатов увеличилось в полтора раза и превысило 11 тысяч, - сказал Шойгу. - Свою продукцию представили 58 оборонных предприятий и холдингов из 13 стран. Впервые были развернуты национальные экспозиции предприятий оборонно-промышленных комплексов Армении, Белоруссии, Казахстана, Малайзии и Пакистана… Более масштабной стала и динамическая программа. В ней было задействовано свыше 250 перспективных образцов вооружения и техники. В специальном показе были представлены 13 новых разработок беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов, а также перспективное бронетанковое вооружение, созданное на базе платформ "Армата", "Бумеранг" и "Курганец".
31.05.2017
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