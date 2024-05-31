Шойгу рассказал о подготовке к форуму "Армия-2017"
|
|
Международный военно-технический форум "Армия-2016"
Источник: Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
КУБИНКА (Московская область), 31 мая - РИА Новости. Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона Алабино, аэродрома Кубинка, во всех военных округах и на Северном флоте, сообщил в среду на выездном заседании коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"Форум обещает стать беспрецедентным как по масштабу, так и по насыщенности мероприятий. Уже приглашено более 100 иностранных делегаций, - сказал он. - Впервые показ вооружения, военной и специальной техники на полигоне Алабино будет проведен в ночное время. Также впервые планируется продемонстрировать возможности морских робототехнических комплексов".
По его словам, в научно-деловой программе примут участие известные общественные деятели и ведущие ученые. Глава Минобороны отметил, что "в рамках форума пройдут международные выставки вооружения, военной техники и боеприпасов, а также "интеллектуальные промышленные технологии-2017". Будут показаны высокопроизводительное оборудование и технологии для технического перевооружения предприятий промышленности.
"Необходимо сделать все, чтобы форум был организован на самом высоком уровне", - поставил задачу министр.
Он напомнил, что "итоги прошлого года показали: форум превратился в одну из ведущих мировых выставок вооружения и военной техники, в его работе приняли участие более полумиллиона человек, что в два раза больше, чем в 2015 году".
"Расширилась статическая экспозиция форума, количество экспонатов увеличилось в полтора раза и превысило 11 тысяч, - сказал Шойгу. - Свою продукцию представили 58 оборонных предприятий и холдингов из 13 стран. Впервые были развернуты национальные экспозиции предприятий оборонно-промышленных комплексов Армении, Белоруссии, Казахстана, Малайзии и Пакистана… Более масштабной стала и динамическая программа. В ней было задействовано свыше 250 перспективных образцов вооружения и техники. В специальном показе были представлены 13 новых разработок беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов, а также перспективное бронетанковое вооружение, созданное на базе платформ "Армата", "Бумеранг" и "Курганец".
|
31.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.06.2017 Состоялось выездное заседание Коллегии Министерства обороны России
01.06.2017 Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел выездное заседание Коллегии военного ведомства
20.01.2015 Новый щит и новый меч
14.09.2016 Пушки вместо кастрюль
07.09.2016 В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
06.09.2016 "Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
19.07.2016 Крепнет оборонный потенциал
11.01.2016 Военная техника, вошедшая в строй ВС РФ в 2015 г.