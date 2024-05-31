Кадры пуска крылатых ракет "Калибр" по позициям ИГ* из Средиземного моря
|
|
Фрегат проекта 11356 "Адмирал Григорович"
Источник: © Александр Карпушкин/ТАСС
Министерство обороны опубликовало кадры пуска четырех крылатых ракет "Калибр" с фрегата "Адмирал Эссен" и подлодки "Краснодар" по позициям террористической группировки ИГ* из акватории Средиземного моря.
Целями удара были укрытия на востоке от Пальмиры, в которых концентрировались боевики и тяжелая техника, переброшенные из Ракки. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента РФ Владимира Путина об успешных пусках сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Минобороны также сообщили, что командования США, Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках Россией крылатых ракет "Калибр" по террористам в Сирии.
Пуски прошли из акватории в восточной части Средиземного моря, все четыре ракеты успешно поразили цели. При этом "Краснодар" выполнила пуски из подводного положения.
*террористическая группировка, запрещенная в России
|
31.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.06.2017 Минобороны опубликовало видео пуска ракет "Калибр" по объектам ИГ
23.12.2016 Чем вооружилась армия России в 2016 году
02.12.2016 Свой вместо чужих
21.11.2016 Россия "откалибровала" исламистов в Сирии
21.11.2016 Российские бомбы и крылатые ракеты летят на Алеппо (Defence24, Польша)
18.11.2016 Опасная работа
17.11.2016 Путин продолжит совещания с руководством Минобороны и оборонных предприятий
17.11.2016 Щит для армии