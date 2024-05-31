На Камчатке прошли антитеррористические учения подводных сил ТОФ
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Учения ВМФ РФ
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 31 мая - РИА Новости. Военнослужащие роты охраны центра материально-технического обеспечения Тихоокеанского флота провели учения по антитеррористической деятельности, сообщает начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.
"В Вилючинске в пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота проведено учение по антитеррористической деятельности. В ходе учения военнослужащие роты охраны центра материально-технического обеспечения ТОФ отработали действия по отражению нападения условных террористов на контрольно-пропускной пункт (КПП) пирсовой зоны подводных лодок флота, блокированию и уничтожению условных террористов", - рассказал Матвеев.
По замыслу учения группа вооруженных условных боевиков в городе осуществила захват транспорта строительной организации, проводящей работы на пирсе, затем на захваченном автомобиле предприняла попытку проникновения через КПП воинской части.
"Дежурно-вахтенная служба на КПП обнаружила "боевиков". Военнослужащие заняли оборону, заблокировали все ворота и двери, не допустив прорыва условных террористов в пирсовую зону. Одновременно по тревоге было поднято антитеррористическое подразделение подводных сил. В результате предпринятых действий военнослужащие роты охраны окружили и уничтожили условных террористов", - сообщает Матвеев.
Отмечается, что в ходе учения было отработано взаимодействие дежурной службы с подразделениями антитеррора других силовых ведомств Камчатского края.
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31.05.2017
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