Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Отряд Минобороны вылетел в Арктику для очистки архипелага Новая Земля

01.06.2017 РИА Новости 56 0
0
Понравилась новость?
 0
Арктика. Архивное фото
Арктика. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Вера Костамо

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Отряд Минобороны России вылетел в арктическую зону для экологической очистки архипелага Новая Земля, сообщил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Отряд из 94 военнослужащих 12-го главного управления министерства обороны РФ вылетел самолетом военно-транспортной авиации Ил-76МД с аэродрома Чкаловский (Московская область) на Архипелаг Новая Земля для выполнения задач по очистке земель Минобороны России в Арктической зоне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отряд будет выполнять задачи экологической очистки в районе населенных пунктов Белушья губа, Рогачево, Северный.

"Личному составу предстоит собрать и вывезти более двух тысяч тонн лома металлов, рекультивировать 11,5 гектара территории и снести 59 зданий", - отметил Булгаков.

Кроме того, сегодня на остров Котельный будет отправлен взвод Северного флота численностью 30 человек. Сформированный в Центральном военном округе (ЦВО) взвод уже выполняет задачи по экологической очистке в Норильске, добавили в Минобороны РФ.
31.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-76
Ил-76МД
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий
Проекты
Арктика
СФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.06 00:27
  • 4
США нужно больше "Рейдеров"
  • 01.06 00:12
  • 25
Ракету для запуска корабля "Федерация" назовут "Союз-5"
  • 31.05 23:36
  • 24
О модернизации танков Т-80БВ
  • 31.05 23:19
  • 17
ОДК завершила второй этап летных испытаний новейшего авиационного двигателя ПД-14
  • 31.05 23:10
  • 2
Если Россия или Китай воспользуются этим недостатком американской армии, жди беды (The National Interest, США)
  • 31.05 22:17
  • 8
Застряли за границей
  • 31.05 21:51
  • 960
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.05 21:49
  • 24
"Калашников" показал комплект модернизации для АК-74
  • 31.05 21:35
  • 2
Разжалованная наука
  • 31.05 21:01
  • 13
Генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин: "Марсианские экспедиции станут возможны не ранее 40-х годов"
  • 31.05 19:49
  • 38
Боеприпасы и пути развития стрелкового вооружения
  • 31.05 19:40
  • 20
Спецназ укроют плащами-невидимками
  • 31.05 19:39
  • 610
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 31.05 19:28
  • 8
Росгвардия возвращает имя Дзержинского и Красное Знамя
  • 31.05 19:16
  • 4885
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы