Отряд Минобороны вылетел в Арктику для очистки архипелага Новая Земля
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Арктика. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Вера Костамо
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Отряд Минобороны России вылетел в арктическую зону для экологической очистки архипелага Новая Земля, сообщил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
"Отряд из 94 военнослужащих 12-го главного управления министерства обороны РФ вылетел самолетом военно-транспортной авиации Ил-76МД с аэродрома Чкаловский (Московская область) на Архипелаг Новая Земля для выполнения задач по очистке земель Минобороны России в Арктической зоне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отряд будет выполнять задачи экологической очистки в районе населенных пунктов Белушья губа, Рогачево, Северный.
"Личному составу предстоит собрать и вывезти более двух тысяч тонн лома металлов, рекультивировать 11,5 гектара территории и снести 59 зданий", - отметил Булгаков.
Кроме того, сегодня на остров Котельный будет отправлен взвод Северного флота численностью 30 человек. Сформированный в Центральном военном округе (ЦВО) взвод уже выполняет задачи по экологической очистке в Норильске, добавили в Минобороны РФ.
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31.05.2017
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