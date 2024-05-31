В Комсомольске-на-Амуре прошли двухдневные антитеррористические учения
|
|
Военнослужащие на учениях. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба ВДВ/Игорь Руденко
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Антитеррористические учения, в которых принимали участие представители различных силовых структур и ведомств, прошли в Комсомольске-на-Амуре, сообщает в среду оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в Хабаровском крае.
"С 29 по 30 мая в городе Комсомольске-на-Амуре прошло плановое антитеррористическое учение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе учения отрабатывались мероприятия, направленные на пресечение террористического акта и минимизацию его последствий.
Всего в учениях были задействованы более тысячи человек: специалисты ФСБ, МВД и МЧС, Управления на транспорте МВД России по ДФО, войска Национальной гвардии, а также представители правительства края и администрации Комсомольска-на-Амуре.
|
31.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
31.05.2017 Топ-менеджеров заталкивают в SSJ 100
31.05.2017 Разжалованная наука
31.05.2017 Зарядка для рельсотрона
19.05.2017 Изменения в российских Вооруженных силах (El Pais, Испания)
17.05.2017 Плакали ваши хакеры
16.05.2017 Судьбу российских ударных дронов может решить новая программа вооружений
05.05.2017 Состоялась годовая расширенная коллегия Минкомсвязи России
03.05.2017 Изготовленные ОНПП «Технология» ультралегкие интегральные каркасы солнечных батарей спутника «Аист-2Д» успешно прошли летные испытания в космосе