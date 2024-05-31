Военно-транспортная авиация планирует получить два Ил-76МД-М в 2018 году
|
|
Самолет Ил-76 МД ВКС России. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Военно-транспортная авиация (ВТА) рассчитывает получить первые два модернизированных строевых самолета Ил-76МД-М в 2018 году, сообщил журналистам командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.
"Ведется активная работа по модернизации базовых самолетов строя Ил-76МД. Сейчас заканчиваются испытания на предприятии, и мы в следующем году планируем получить первые два модернизированных самолета Ил-76МД-М, которые впоследствии придут взамен существующих. Эту модернизацию следует рассматривать в комплексе с продлением срока службы самолета, использования ресурса этого типа свыше 50 лет. Это мировая практика, ничего особенного в этом нет", - сказал он.
По словам Бенедиктова, Ил-76МД - "зарекомендовавший себя, надежный проверенный самолет". Модернизированный Ил-76МД-М имеет обновленный пилотажно-навигационный комплекс, бортовой комплекс обороны, авионику, а также радиолокационное оборудование и прицельный комплекс.
"Этот самолет - своего рода промежуточная машина между Ил-76МД и Ил-76МД-90А", - подчеркнул он.
|
31.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.06.2017 В Оренбургской области появится военно-транспортная авиадивизия
01.06.2017 Военно-транспортная авиация получит в 2017 году три новых Ил-76МД-90А
01.06.2017 Военно-транспортная авиация получила три специализированных самолета Ил-22
22.05.2017 У новой госпрограммы вооружений будут новые приоритеты
15.05.2017 Зарубежные эксперты о самолетах ДРЛО А-100 и А-50/А-50У
03.05.2017 Сына Рогозина утвердили гендиректором корпорации "Ил"
03.05.2017 Шойгу: летающий радар А-100 сможет обнаруживать новые классы целей
24.04.2017 Радиотехнический комплекс летающего радара А-100 впервые испытали в полете