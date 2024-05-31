Военно-транспортная авиация планирует получить два Ил-76МД-М в 2018 году



Самолет Ил-76 МД ВКС России. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ Самолет Ил-76 МД ВКС России. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Военно-транспортная авиация (ВТА) рассчитывает получить первые два модернизированных строевых самолета Ил-76МД-М в 2018 году, сообщил журналистам командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

"Ведется активная работа по модернизации базовых самолетов строя Ил-76МД. Сейчас заканчиваются испытания на предприятии, и мы в следующем году планируем получить первые два модернизированных самолета Ил-76МД-М, которые впоследствии придут взамен существующих. Эту модернизацию следует рассматривать в комплексе с продлением срока службы самолета, использования ресурса этого типа свыше 50 лет. Это мировая практика, ничего особенного в этом нет", - сказал он.

По словам Бенедиктова, Ил-76МД - "зарекомендовавший себя, надежный проверенный самолет". Модернизированный Ил-76МД-М имеет обновленный пилотажно-навигационный комплекс, бортовой комплекс обороны, авионику, а также радиолокационное оборудование и прицельный комплекс.

"Этот самолет - своего рода промежуточная машина между Ил-76МД и Ил-76МД-90А", - подчеркнул он.