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Военно-транспортная авиация планирует получить два Ил-76МД-М в 2018 году

01.06.2017 РИА Новости 59 0
Разделы: Авиация
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Самолет Ил-76 МД ВКС России. Архивное фото
Самолет Ил-76 МД ВКС России. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Военно-транспортная авиация (ВТА) рассчитывает получить первые два модернизированных строевых самолета Ил-76МД-М в 2018 году, сообщил журналистам командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

"Ведется активная работа по модернизации базовых самолетов строя Ил-76МД. Сейчас заканчиваются испытания на предприятии, и мы в следующем году планируем получить первые два модернизированных самолета Ил-76МД-М, которые впоследствии придут взамен существующих. Эту модернизацию следует рассматривать в комплексе с продлением срока службы самолета, использования ресурса этого типа свыше 50 лет. Это мировая практика, ничего особенного в этом нет", - сказал он.

По словам Бенедиктова, Ил-76МД - "зарекомендовавший себя, надежный проверенный самолет". Модернизированный Ил-76МД-М имеет обновленный пилотажно-навигационный комплекс, бортовой комплекс обороны, авионику, а также радиолокационное оборудование и прицельный комплекс.

"Этот самолет - своего рода промежуточная машина между Ил-76МД и Ил-76МД-90А", - подчеркнул он.
31.05.2017
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принадлежат РИА Новости
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Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД

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