В Оренбургской области появится военно-транспортная авиадивизия



Ил-76МД-90А. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович Ил-76МД-90А. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Новая военно-транспортная авиадивизия и полк в Оренбургской и Ульяновской областях соответственно будут сформированы во второй половине 2017 года, рассказал журналистам командующий военно-транспортной авиацией (ВТА) генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

"Главным для нас будет формирование нового соединения - военно-транспортной авиационной дивизии со штабом в Оренбурге, а также полка ВТА с базированием в Ульяновске. На вооружение этой новой авиационной части будут поступать и новые самолеты - Ил-76МД-90А. Сегодня это приоритетная для нас задача", - сказал он.

Бенедиктов добавил, что сегодня "проводятся мероприятия по отбору личного состава и подготовке всех категорий военнослужащих" для службы в новых соединениях.