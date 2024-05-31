В Оренбургской области появится военно-транспортная авиадивизия
|
|
Ил-76МД-90А. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Новая военно-транспортная авиадивизия и полк в Оренбургской и Ульяновской областях соответственно будут сформированы во второй половине 2017 года, рассказал журналистам командующий военно-транспортной авиацией (ВТА) генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.
"Главным для нас будет формирование нового соединения - военно-транспортной авиационной дивизии со штабом в Оренбурге, а также полка ВТА с базированием в Ульяновске. На вооружение этой новой авиационной части будут поступать и новые самолеты - Ил-76МД-90А. Сегодня это приоритетная для нас задача", - сказал он.
Бенедиктов добавил, что сегодня "проводятся мероприятия по отбору личного состава и подготовке всех категорий военнослужащих" для службы в новых соединениях.
|
31.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.06.2017 Военно-транспортная авиация планирует получить два Ил-76МД-М в 2018 году
01.06.2017 Военно-транспортная авиация получит в 2017 году три новых Ил-76МД-90А
01.06.2017 Военно-транспортная авиация получила три специализированных самолета Ил-22
22.05.2017 У новой госпрограммы вооружений будут новые приоритеты
15.05.2017 Зарубежные эксперты о самолетах ДРЛО А-100 и А-50/А-50У
03.05.2017 Сына Рогозина утвердили гендиректором корпорации "Ил"
03.05.2017 Шойгу: летающий радар А-100 сможет обнаруживать новые классы целей
24.04.2017 Радиотехнический комплекс летающего радара А-100 впервые испытали в полете