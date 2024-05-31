Российские "Искандеры" впервые выполнят боевой пуск
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ОТРК "Искандер-М",
Источник: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких
Ракетные комплексы задействованы в антитеррористических учениях СНГ
Помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин сообщил о подготовке к первому боевому пуску российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М", который будет выполнен завтра, 1 июня, в рамках учений "Душанбе — антитеррор".
Это первые учения, которые проводит антитеррористический центр СНГ с привлечением вооруженных сил государств Содружества. Их заключительный этап проходит на полигоне Ляур в Таджикистане и вступил в активную фазу накануне, 30 мая. Расчеты "Искандеров" уже заняли там стартовые позиции после ночного марша.
"В четверг, 1 июня, ракетчикам предстоит выполнить боевой пуск по целям, выявленным разведкой в районах активности условных бандгрупп", — цитирует ТАСС заявление Рощупкина.
Россия направила на учения около 2 тыс. военнослужащих и свыше 300 единиц военной техники, включая 30 самолетов и вертолетов. Комплексы "Искандер-М" ЦВО переброшены в Таджикистан впервые.
Задачей учений, как ранее сообщал Рощупкин, является отработка приемов борьбы с террористическими группами, противодействие незаконным вооруженным формированиям в горной местности и элементов миротворческой операции.
Владимир Гусев
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31.05.2017
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