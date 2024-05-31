В Кубинке представили портал оборонных технологий
|
|
Брифинг для иностранных военных атташе, посвящённый проведению III Международного военно-технического форума «Армия-2017» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот»
Источник: http://patriot-expo.ru/
Разработка является совместным проектом "Инжиниринговой компании инновационных проектов" и Института инженерной физики
КУБИНКА (Московская область), 31 мая. /ТАСС/. Открытие пункта отбора на военную службу по контракту и презентация автоматизированной информационно-аналитической системы "Портал оборонных технологий" состоялись в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке, их осмотрел министр обороны России Сергей Шойгу.
"В рамках подготовки к проведению третьего Международного военно-технического форума "Армия-2017" в конгрессно-выставочном центре "Патриот" состоялась презентация автоматизированной информационно-аналитической системы "Портал оборонных технологий". Также открыт пункт отбора на военную службу по контракту", - сообщили в Минобороны.
Портал оборонных технологий, запуск которого планируется к началу форума "Армия-2017", предназначен для создания единого информационного ресурса по инновационным предложениям и разработкам российских предприятий в интересах Вооруженных сил с целью поддержки инновационной деятельности в Минобороны России.
"Система обеспечивает взаимодействие заинтересованных субъектов инновационной деятельности Минобороны через специально создаваемый единый информационный ресурс, обеспечивающий поддержку принятия решений по внедрению инноваций, а также предполагает использование инструментов комплексного анализа и визуализации отчетных материалов", - уточнили в военном ведомстве.
"На следующем этапе портал оборонных технологий будет представлять собой единое информационное пространство по инновационным технологиям военного ведомства, что позволит обеспечить органы военного управления актуальной информацией в режиме реального времени", - уточнили в Минобороны.
Разработка является совместным проектом "Инжиниринговой компании инновационных проектов" и Института инженерной физики. Координацию проекта осуществляет главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны. Система является полностью российской разработкой.
|
31.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.06.2017 Состоялось выездное заседание Коллегии Министерства обороны России
01.06.2017 Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу ознакомился с "Порталом оборонных технологий" в КВЦ "Патриот"
01.06.2017 Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел выездное заседание Коллегии военного ведомства
01.06.2017 Шойгу проведет совещание о ходе реализации планов деятельности РВСН
01.06.2017 Шойгу: в российской армии сформировано единое информационное пространство
29.05.2017 Министры обороны стран СНГ утвердили план совместных мероприятий на следующий год
25.05.2017 Министр обороны выступил на заседании Совета Федерации в рамках "правительственного часа"
22.05.2017 "Томагавки" уже нацелены на Россию