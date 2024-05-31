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В Кубинке представили портал оборонных технологий

01.06.2017 ТАСС 37 0
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Брифинг Армия-2017
Брифинг для иностранных военных атташе, посвящённый проведению III Международного военно-технического форума «Армия-2017» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот»
Источник: http://patriot-expo.ru/

Разработка является совместным проектом "Инжиниринговой компании инновационных проектов" и Института инженерной физики

КУБИНКА (Московская область), 31 мая. /ТАСС/. Открытие пункта отбора на военную службу по контракту и презентация автоматизированной информационно-аналитической системы "Портал оборонных технологий" состоялись в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке, их осмотрел министр обороны России Сергей Шойгу.

"В рамках подготовки к проведению третьего Международного военно-технического форума "Армия-2017" в конгрессно-выставочном центре "Патриот" состоялась презентация автоматизированной информационно-аналитической системы "Портал оборонных технологий". Также открыт пункт отбора на военную службу по контракту", - сообщили в Минобороны.

Портал оборонных технологий, запуск которого планируется к началу форума "Армия-2017", предназначен для создания единого информационного ресурса по инновационным предложениям и разработкам российских предприятий в интересах Вооруженных сил с целью поддержки инновационной деятельности в Минобороны России.

"Система обеспечивает взаимодействие заинтересованных субъектов инновационной деятельности Минобороны через специально создаваемый единый информационный ресурс, обеспечивающий поддержку принятия решений по внедрению инноваций, а также предполагает использование инструментов комплексного анализа и визуализации отчетных материалов", - уточнили в военном ведомстве.

"На следующем этапе портал оборонных технологий будет представлять собой единое информационное пространство по инновационным технологиям военного ведомства, что позволит обеспечить органы военного управления актуальной информацией в режиме реального времени", - уточнили в Минобороны.

Разработка является совместным проектом "Инжиниринговой компании инновационных проектов" и Института инженерной физики. Координацию проекта осуществляет главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны. Система является полностью российской разработкой.
31.05.2017
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принадлежат ТАСС
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Россия
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Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
ИТ

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