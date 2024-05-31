Не знаешь, что вылетит из шахты новой британской ПЛАРБ



ПЛАРБ типа Vanguard ВМС Великобритании

Источник: Военно-промышленный курьер ПЛАРБ типа Vanguard ВМС ВеликобританииИсточник: Военно-промышленный курьер

Начиная с 2028 года ПЛАРБ нового поколения Dreadnought начнут заменять стратегические лодки класса Vanguard в составе ВМС Великобритании, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на ukdefencejournal.org.uk (январь 2017).

Существующие ПЛАРБ класса "Вэнгард" были спроектированы и построены компанией Vickers Shipbuilding and Engineering Limited в Барроу-ин-Фернесс и стали самыми крупными субмаринами за всю историю королевского флота. Большой размер лодки был продиктован необходимостью размещения 16 крупных БРПЛ типа Trident D5, однако по сравнению с ПЛАРБ первого поколения класса Resolution, оснащенных ракетами Polaris, имели меньше количество экипажа - 132 против 149. Ракетный отсек "Вэнгарда" был полностью идентичен отсеку американской ПЛАРБ типа "Огайо", отличаясь лишь количеством ПУ (американская субмарина несет 24 ракеты).

Деталей конструкции ПЛАРБ "Дредноут" известно мало. Ключевой особенностью новой субмарины станет наличие т.н. унифицированной ракетной пусковой установки - Common Missile Compartment (CMC). Эта шахта будет готова принять новую БРПЛ, которая будет создана для замены Trident D5. Также отмечается, что лодка будет иметь недорогие, но весьма совершенные датчики, искусственный интеллект электронного оборудования, повышенную автономность боевого применения и иметь достаточный потенциал для модернизации по мере изменения угроз. Пусковая шахта СМС должна стать частью такой адаптации - ее диаметр от 2,21 до 3,04 м, что позволит производить запуск не только БРПЛ, но и других объектов.

Такая тенденция - создание унифицированных многоцелевых пусковых установок - уже апробируется в США. Например, новейшие АПЛ класса Virginia версии Block III вместо 12 вертикальных ПУ для крылатых ракет оснащаются двумя системами Common Weapon Launcher (CWL). Размеры этой пусковой системы позволяют запускать не только КР, но и беспилотные ЛА, необитаемые подводные объекты и "многое другое".

Ожидается, что строительство четырех новых ПЛАРБ и их инфраструктура обойдутся британской казне в 15 млрд ф.ст, годовые эксплуатационные расходы составят 5-6% военного бюджета королевства. В реализации программы по всей оборонной промышленности страны уже заняты 2600 человек, затем их количество возрастет до 7800. На пике программы в начале 2020-х годов головной подрядчик - компания BAE Systems - рассчитывает обеспечить работой более 5000 своих сотрудников.